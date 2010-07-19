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SÜNNET DÜĞÜNÜNDE KAVGA: 7 YARALI BURSA (A.A)

19 Temmuz 2010 16:54

-SÜNNET DÜĞÜNÜNDE KAVGA: 7 YARALI BURSA (A.A) - 19.07.2010 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir sünnet düğününde çıkan kavgada, 6 kişi av tüfeğiyle vurularak, 1 kişi de dövülerek yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çalı Sanayi Bölgesi Geyveli Caddesi'nde gece yarısına kadar süren sünnet düğününde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet G. (39) ile Serkan T. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Serkan T, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Olayda, K.A.H. (17), Tayfun S. (27), Harun F. ( 27), Sonay K. (23), Doğan G. (45) ve Emrah E. (24), Serkan T'nin tüfeğinden çıkan saçmaların vücutlarına isabet etmesi sonucu, Gökhan A. ise (29) dövülerek darp edildi. Düğündeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Doğan G. ve Emrah E'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı iddia edilen Mehmet G. ve Turhan G'nin gözaltına alındığı, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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