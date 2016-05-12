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Sünnet düğününde 200 kişi taşla sopayla birbirine girdi!

12 kişi yaralandığı kavgada silah kullandığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı

12 Mayıs 2016 22:12

İzmir'in Konak ilçesinde bir sünnet düğününde çocuklar arasında çıkan kavga, büyüklerin de karışmasıyla büyüdü. 200 kişinin birbirine girdiği taşlı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Kavgada silah kullandığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de saat 16.00 sıralarında, 2. Kadiriye Mahallesi 600/1 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir sünnet düğününde çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların ağabeyleri, babaları, anneleri de katıldı. Bir anda büyüyen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı kavgada taş, sopa kullanıldı. Mahalleliler birbirine girerken evlerinden silahını alan bazı kişiler rastgele ateş etmeye başladı. Kavgada 12 kişi yaralandı.

Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi yönlendirilirken ambulansta gönderildi. Polis sayısının yetmemesi üzerine kavgayı ayırmak için Çevik Kuvvet ekibi ve TOMA da olay yerine geldi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken olayda aralarında çocuklarında bulunduğu, darp ve silahtan yaralanan 12 kişi sağlık ve polis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi olanının bulunmadığı öğrenildi. Silah kullandığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına alındı. 

Öte yandan gözaltıların sayısının artabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

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