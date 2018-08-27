T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sünnet arabasına ilginç yazı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARSLI Abdullah Erdağı, 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Hamza'nın sünnet düğünündeki arabasına 'Kalanı Trump'a yeter' yazısı koydu

27 Ağustos 2018 12:19

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARSLI Abdullah Erdağı, 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Hamza\'nın sünnet düğünündeki arabasına \'Kalanı Trump\'a yeter\' yazısı koydu. Görenlerin dönüp bir kez daha baktığı otomobil, kentte büyük dikkat çekti. 
Rufai Derneği Kars Yöneticisi Abdullah Erdağı\'nın oğlu Ömer Hamza\'nın sünnet düğünü için süslettiği otomobile yazdırdığı yazı, görenleri şaşırttı. \'Kalanı Trump\'a yeter\' yazılı otomobille şehir turu atan Erdağı, \"Trump\'un ülkemiz üzerinde oynadığı oyunların farkındayız. Farklı bir cevap vermek istedik. Türklerle oyun oyunanılmaz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHAKARSLI Abdullah ErdağıHamzaTrumpGörenlerinDerneği Kars Yöneticisi Abdullah ErdağıErdağıFarklıTürklerleFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24