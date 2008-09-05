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Spor

Suni ve doğal çimin performansı aynı çıktı

FIFA suni çim sorumlusu Nigel Fletcher, 19 Mayıs Stadı'nın zeminini denetledi. Ankaragücü Kulübü adına Hilmi Büyükharmancı, Gençlerbirliği Kulübü adına da Prof. D

05 Eylül 2008 03:00

FIFA yetkilileri, suni çimle kaplı Ankara 19 Mayıs Stadı'nın zeminini inceledi.
FIFA suni çim sorumlusu Nigel Fletcher, 19 Mayıs Stadı'nın zeminini denetledi. Ankaragücü Kulübü adına Hilmi Büyükharmancı, Gençlerbirliği Kulübü adına da Prof. Dr. Emin Ergen'in hazır bulunduğu denetlemede, Fletcher, kulüp yetkililerinden stat zeminiyle ilgili görüşlerini aldı.

Fletcher, 19 Mayıs Stadı'na herhangi bir onay vermek için gelmediklerini belirterek, "Futbolcuların performansları ve suni çimin gelişimiyle ilgili bilgi almak için buradayız. Ayrıca FIFA da bir laboratuvar ekibi göndererek zeminle ilgili etüt yapacak." dedi. Stadın zemin yapımında ve çalışmalar bittiğinde gerekli onayların verildiğini ifade eden Fletcher, sözlerini şöyle sürdürdü: "1-2 ay futbol oynandıktan sonra bu stada da 2 yıldız sertifikası verilecek. Bu tür zeminlerin yapımına iki yönden bakıyoruz.

Birincisi böyle bir girişimde bulunan kulüpler, daha fazla organizasyon, maç ve antrenman yapabiliyorlar. İkinci olarak futbolcuların oyun karakteristiğini etkileyip etkilemediğine bakıyoruz. Yaptığımız araştırmalar bu tür zeminlerle doğal çim arasında performans açısından hiçbir fark olmadığını ortaya koyuyor."

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