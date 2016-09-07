Suni teneffüsle hayat kurtaran komiser FETÖ'den tutuklandı

Adana'da eşiyle tartıştıktan sonra Seyhan Nehri'ne atlayarak ölmek isteyen kadına suni teneffüs yaparak hayata döndüren komiser, ‘Fethullahçı Terör Örgütü’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Hürriyet’in haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından başlatılan ‘Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Komiser M.A. gözaltına alındı. M.A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Komiser M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Komiserin terör örgütünün haberleşme sistemi olan "bylock"u kullandığı ileri sürülüyor.

Suni teneffüs yapmıştı

15 Mart 2016 günü eşi İ.D. (35) ile maddi sıkıntılar yaşayan F.D. girdiği bunalım sonucu Seyhan Nehri'ne atlamış, sudan çıkarılan ve kendinden geçen F.D.'nin ilk yardımına Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Komiser M.A. yetişmişti. Komiser, yerde yatan kadına suni teneffüs yaparak hayata tutunmasını sağlamıştı.

Tartışma yaratmıştı

Ancak ilkyardım görüntüleri bir tartışmanın da fitilini ateşlemişti. Görüntüleri izleyen uzmanlar, "Bu görüntüdeki en büyük yanlışlık, hastanın kalp ve solunumunda bozukluk olduğundan emin olmadan canlı bir hastaya suni teneffüs ve kalp masajı yapılmaya çalışılmasıdır. Kaldı ki bu normal bir kalbin bile durmasına sebep olabilecek yanlış bir uygulamadır" sözleriyle komiserin müdahalesini eleştirmişti.