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Sungurlu'da kaza: 2 yaralı

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde odun yüklü traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

14 Eylül 2017 01:08

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde odun yüklü traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. 22 yaşındaki Güray Ocak yönetimindeki 05 DZ 588 plakalı otomobil, 66 yaşındaki Mehmet Kurutoprak yönetimindeki 19 EB 367 plakalı odun yüklü traktörle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Güray Ocak ve yanındaki 21 yaşındaki Serdar Mustafa Emiroğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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