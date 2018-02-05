Süngü: Sigortasız işçi çalıştırmakla işçinin cebindeki parayı çalmak aynı şey

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- SOSYAL Güvenlik Kurumu Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, Manisa\'da kayıtdışı istihdama karşı din görevlilerini bilgilendirdi. Din görevlilerinin toplumda kanaat önderi olduğunu kaydeden Süngü, kayıtdışı işçi çalıştırmanın kul hakkına girdiğini belirterek, \"İşçinin cebinden 600 lirasını çalmakla sigortasız çalıştırmak aynı şeydir\" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı\'nın başlattığı \'Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi\' kapsamında Manisa\'da, din görevlilerine bilgilendirme yapıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası\'nda düzenlenen konferansa; Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, Manisa SGK İl Müdürü Yavuz Kurt ve din görevlileri katıldı. SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, din görevlilerinin halkı bilgilendirerek destek olmalarını söyledi.

Konferansta konuşan Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü ise ülke genelinde 9 milyon kişinin sigortasız çalıştığını belirterek, sorunun çözümü için toplumun birçok kesimiyle işbirliği yaptıklarını söyledi. Süngü, \"Sigortasız işçi çalıştırmak haksız rekabete, devletin mali kaybına ve sigortasız çalışan kişinin haklarını alamamasına neden olur. Toplumun en ince kılcal damarlarına kadar işlememiz gerekiyor. Sosyal güvenlik, kul hakkının gereğidir. Toplumumuz başı sıkıştığında din önderlerine, imamlara danışıyor. İnsanlarla bir araya geliyorsunuz. İnsanlarımızda yanlış bir algı var. \'Ben devletten daha mı zenginim, bu parayı ödemesem bir şey olmaz\' anlayışı hakim. Bu anlayış olduğu için bu haramdır, kul hakkıdır, insan hakkını ihlaldir diye düşünemiyoruz. Bir işçinin cebinden 600 lira para çalmak nasıl günahsa, caiz değilse, dinimize göre uygun değilse; bir işçiyi bir ay sigortasız çalıştırmanın bundan hiçbir farkı yoktur\" dedi.

Türkiye\'de sigortasız çalışma oranının yüzde 33\'lerde olduğunu açıklayan Süngü, \"İşçiyi sigortasız çalıştırmakla önlüğündeki 500 lirayı 600 lirayı çalmakla aynı şey olduğunu biz anlatırsak, birçok işveren buna tenezzül etmez. Devlet olarak işverenlerinin yükünü azaltmak için birçok proje geliştiriyoruz. Din görevlilerimiz, toplumun kanayan yaralarına hutbelerde, sohbetlerde çare oluyorsunuz. Sosyal güvenlik hakkı ve yükümlülükleri toplumun kanayan yarası olmaya devam ediyor\" diye konuştu.

Süngü, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya bölgesinde kayıtdışı istihdam oranının yüzde 39\'lar ile ülke ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekti. Süngü\'nün konuşmasının ardından Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadi Sağlam, din görevlilerine İslam ve sosyal güvenlik hakkı konusunda bilgilendirme yaptı.



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