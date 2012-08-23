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Dünya

'Sünger Bob'la Patrick arasında eşcinsel bir ilişki var, yasaklansın!'

Bütün dünyada çocukların sevgilisi Sünger Bob çizgi filmi, Ukrayna’da yasaklanabilir

23 Ağustos 2012 11:19

Ukrayna parlamentosunun Kamu Ahlakı Komisyonu, Sünger Bob'un “çocukların masumiyetini bozduğu” yönündeki şikâyetleri araştırıyor. Komisyon’a başvuruda bulunan bir Katolik derneğe göre Sünger Bob ile can dostu Denizyıldızı Patrick arasında eşcinsel bir ilişki var. “Kutsal Bakire’nin Korumasındaki Aile” adlı dernek, Sünger Bob’ın yanı sıra Teletabiler, hatta yetişkinlere hitap eden Simpsons, Futurama ve Shrek çizgi filmleriyle ilgili de şikâyette bulunmuş. Dernek bu çizgi filmlerin “aile değerlerini yıkmayı ve uyuşturucu gibi çok sayıda günahın reklamını yapmayı amaçladığını” öne sürüyor. Tüm bu çizgi filmlerin ise “Ukrayna’da suçlu ve sapıklardan oluşan yeni bir nesil yaratma planının bir parçası olduğu” belirtiliyor...

 

Çocukların gelişimini erteliyor

 

Sünger Bob çizgi filmi, Ukrayna’daki tuhaf iddiadan önce de ABD’deki bir araştırmayla gündeme gelmişti. Virginia Üniversitesi’nden pedagoglar, Sünger Bob’u izleyen dört yaşındaki çocukların, dikkat ve sorun çözme becerilerini sınayan testlerde diğer çocuklara oranla daha başarısız olduğunu ortaya koydu. İki hafta önce de Seattle’daki Çocuk Araştırma Merkezi uzmanları Sünger Bob’u izleyen çocuklarda daha fazla uyku sorununa rastlandığını açıkladı. Uzmanlara göre Susam Sokağı gibi programlarla çocuklar çabuk uykuya dalıyor ve daha az kâbus görüyor. (Taraf)

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