SunExpress, Darüşşafaka Tekfen'e sponsor oldu

ANTALYA,(DHA) -

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa\'nın ortak kuruluşu SunExpress, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin güçlü ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen\'e sponsor oldu.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin güçlü ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen\'e sponsorluk anlaşması imzaladıklarını kaydetti. Darüşşafaka\'nın eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyen, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi imkanları sınırlı çocukları, düşünen, araştıran, topluma karşı duyarlı çağdaş ve aydın bireylere dönüştürerek çok güzel bir amaca hizmet eden bir kurum olduğunu kaydeden Çalışkan, \"Eğitimdeki fırsat eşitliğini spora da taşıyan ve ülke çapında amatör sporculara kendilerini geliştirme imkanı sağlayarak profesyonel sporcular yetiştirmeyi misyon edinmiş bu çok değerli kuruma desteğimizi gösterebilmekten ötürü gururluyuz\" dedi.

Darüşşafaka Tekfen ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin temelinde, bu ortak değerlerin yattığını kaydeden Ahmet Çalışkan, \"Bu beraberlik, dünya standartlarındaki iki yerli kurumun Uluslararası arenadaki güç birliğini temsil ediyor. Belli bir taraftar grubunun değil tüm kesimlerin sevdiği bir takıma sponsorluk yaptığımız için kendimizi şanslı görüyoruz. Turkish Airlines EuroLeague\'de ülkemizi başarıyla temsil eden bir takımın destekçisi olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz\" dedi.

BAŞKIRT: BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Darüşşafaka Tekfen Kulübü Başkanı Ümit Başkırt da şunları kaydetti: \"Turkish Airlines EuroLeague\'de mücadele verdiğimiz bu sezon SunExpress gibi güçlü bir markayı yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Ekonomik faydanın yanında sosyal faydayı da hayata geçirmiş bir birliktelik sağladık. Sonuna kadar mücadele eden ve seyir zevki yüksek basketbol sunan bir takım oluşturduk, güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Bu yıl yola \'Birlikte Güçlüyüz\' diyerek çıktık ve destekçilerimiz ile her geçen gün biraz daha güçleniyoruz ve özgüvenimiz artıyor. Darüşşafaka Tekfen ve SunExpress işbirliği ile her iki markayı da daha yükseklere taşıyacak güzel bir sezon olmasını diliyoruz\".

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