Sundurmanın üzerine çıkıp intihara kalkıştı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, Resmi Daireler Kampüsü\'nde kapının önündeki sundurmanın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan Cumhur Atalan bıçakla kendine zarar verdi. İkna edilen Cumhur Atalan aşağı indirildi.

Adapazarı\'nda oturan 3 çocuk babası Cumhur Atalan, 15 Temmuz Camili Mahallesi\'nde bulunan Resmi Daireler Kampüsü\'nün kapısının önündeki sundurmaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Üzerinde iç çamaşırı bulunan Cumhur Atalan, \"Bodrumda farelerle yaşıyorum. Vali buraya gelecek, benim çocuklarım ölüyor\" diyerek elindeki bıçakla koluna kesikler attı. Polis ekipleri ve Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli sundurmaya çıkarak öfkeli adamı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika içinde ikna edilen Cumhur Atalan, bulunduğu yerden indirildi. Üzerine kıyafetleri giydirilen Cumhur Atalan, ambulansa götürüldüğü sırada, \"3 çocuğum ölmek üzere. Bodrumda yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya 6 çocuk diye. Ben 15 Temmuz\'da canımı dişime koydum\" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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