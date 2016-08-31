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Spor

Sunderland Pogba'yı istiyor!

David Moyes'in Saint Etienne'in kapısını 8 milyon Euro'luk bir teklif ile çaldığı iddia ediliyor

31 Ağustos 2016 21:23

Fransız yıldız Paul Pogba'nın büyük abisi Florentin Pogba İngiliz ekiplerinden Sunderland'in takibine girdi.

Sunderland menajeri David Moyes'un, 26 yaşındaki stoper Florentin Pogba için Saint Etienne'in kapısını 8 milyon Euro'luk bir teklif ile çaldığı iddia ediliyor.

Goal.com'un İngilizlerin yüksek tirajlı gazetesi The Sun'dan aktardığı habere göre, Moyes'un transferin son gününde Fransız stoperin transferi için tüm kaynakları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Saint Etienne formasıyla 71 resmi maça çıkan 1.89'luk stoperin, Lamine Kone'nin Everton'a satışının gerçekleşmesi halinde hemen transfer edilmesi ve kardeşiyle aynı ligde forma giymeye başlaması bekleniyor.

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