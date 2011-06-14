-SUNDERLAND MEVLÜT ERDİNÇ'İ İSTİYOR LONDRA (A.A) - 14.06.2011 - İngiltere Premier League ekiplerinden Sunderland, Fransa'nın Paris Saint German takımında oynayan milli futbolcu Mevlüt Erdinç'i transfer etmek istiyor. The Sun gazetesinde yer alan haberde, Sunderland'in 9 milyon sterline Mevlüt Erdinç'i renklerine bağlamak istediği kaydedildi. Lille ve Rennes takımlarının da transfer listesinde bulunan Mevlüt Erdinç, bu sezon ligde 22 maçta forma giydi ve 8 gol attı. Sunderland, geçen sezon ara transfer döneminde golcü futbolcusu Darren Bent'i 24 milyon sterline Aston Villa'ya göndermişti.