Sunday Times: Türkiye AB'den uzaklaşıyor

T24 -

Türkiye'de eğilimler



Matthew Campbell imzalı haberde Türkiye'nin, "sürüncemedeki AB üyelik hedefinin İngiltere'den destek bulduğu; ancak Avrupa'yla Asya arasındaki kavşakta, 79 milyonluk nüfusuyla bu ülkeyi çok büyük, yoksul ve Müslüman bulan Fransa tarafından hor görüldüğü" belirtiliyor.Ancak Campbell'a göre "işler artık öyle bir noktaya vardı ki, kimileri artık AB'nin Türkiye'ye, onun kendisine olduğundan çok daha muhtaç durumda olduğunu düşünüyor."Makalede "rakip Çin'le yarışan büyüme oranları ve modern Türk devletinin kurucusu Atatürk'ten bu yana en güçlü lideriyle Türkiye, karada güvenli bir yerden Avrupa gemisinin enkazını gözlemliyor ve terkedip etmemesi gerektiğini düşünüyor." yorumu yapılıyor.Yıllar yılı AB'nin Türkiye'ye, uygar dünyada yer edinebilmek için yapması gereken değişiklikler konusunda ders verdiğini savunan makalede, "şimdi Avrupa'ya ders veren ise Türk yetkililer" deniyor:"Artık Türkiye'nin Avrupa'yı aşağı çekmesi şöyle dursun, İstanbul'da, ülke ekonomisine Avrupa'daki sıkıntılar bulaşır mı, endişesi hakim."Makaleye göre "bir zamanlar AB üyelik hedefinin ardında sağlam şekilde duran ülkede kamuoyunun eğilimi de değişti, son altı yılda AB üyeliğine destek, yüzde 73'ten yüzde 38'e düştü."Yazar Campbell ayrıca "Türklerin doğudaki köklerini de yeniden keşfettiklerine" dikkat çekiyor: İnsanlar, Giyçek Fotoğraf Stüdyosu'nda sultan ya da paşa kılığına girip fotoğraflar çektiriyor, nostaljinin tadını çıkarıyor."2002'den bu yana iktidarda olan Başbakan Erdoğan'ın da Osmanlı modeline yönelmiş göründüğü" görüşüne yer veren makalede "kimileri Erdoğan'ın Avrupa'nın büyük bölümü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 14 ila 18'inci yüzyıllarda varlık gösteren Türk önderliğindeki Müslüman imparatorluğunu yeniden canlandırmak istediğinden şüpheleniyor." deniyor.Sunday Times'daki makaleye göre "Erdoğan, Irak Savaşı ve Arap Baharı'nın yarattığı bölgesel iktidar boşluğunu doldurmak ister görünüyor."Bununla beraber makalede siyaset uzmanı Cengiz Aktar'ın "ifade ve basın özgürlüğü söz konusu olduğunda Türkiye'nin Rusya'dan kötü durumda olduğu" sözleri de yer buluyor. Campbell, Aktar'ın, "Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı olmadığını düşünerek yanlış yaptığı" yolundaki görüşlerini aktarıyor: "Türkiye'nin ana ticaret ortağı olan Avrupa, doğrudan yabancı yatırımların yüzde 85'inin de kaynağı. Kendine güven sağlıklıdır ama aşırı güven değildir."Makalede Kıbrıs'ın AB dönem başkanlığını devralmasıyla Türkiye'nin üyelik görüşmelerinde fazla ilerleme kaydetmesinin beklenmeyeceği görüşü de yer buluyor.Sunday Times makalenin sonlarında AB başmüzakerecisi Egemen Bağış'ın "Dayan Avrupa, Türkiye seni kurtarmaya geliyor." şeklindeki ifadesini hatırlatırken resmi anlamda ise Türkiye'nin hala AB üyesi olmak istediğini vurguluyor.