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Dünya
Deutsche Welle

Sunday Times: IŞİD Avrupa'daki saldırılar için Avrupalı cihatçı eğitiyor

İngiliz basınında IŞİD örgütünün Avrupa'da saldırılar düzenleyecek bir "saldırı timi" kurduğunu öne sürdü. Gazete haberini, yakalanan Avrupalı bir IŞİD üyesinin verdiği bilgilere dayandırdı.

07 Ağustos 2017 15:48

İngiliz Sunday Times gazetesi, Suriye'de yakalanan Avrupalı bir IŞİD militanı ile yaptığı söyleşiye dayanarak örgütün Avrupa'daki saldırı planlarına ilişkin önemli iddialarda bulundu. Gazetenin haberine göre, IŞİD Avrupa'da saldırı düzenlemesi planlanan militanları Suriye'deki bir kampta eğitiyor. Haberde 'saldırı timinin' IŞİD topraklarına yeni gelen Avrupalılar arasından seçilenlerden oluştuğuna yer verilirken, eğitimi tamamlayanlar arasında örgüte Almanya'dan katılan kişiler de olduğu belirtildi.

Gazetenin haberinde, cihatçıların yedi aylık eğitim süresince aşırı koşullarda fiziksel testlere tabi tutuldukları, bomba yapımını öğrendikleri ve ideolojik eğitimden geçirildikleri belirtildi.

Saldırı timinin hala aktif olduğunun belirtildiği haberde, Avrupalı cihatçıların Türkiye üzerinden geçiş yaptıkları rotanın Şubat ayına kadar açık olduğu öne sürüldü.

"Yaklaşık 50 saldırgan eğitildi"

Gazetenin söyleşi yaptığı IŞİD üyesi söz konusu bilgileri, IŞİD'in üst düzey komutanlarından biri olan eniştesinden edindiğini söyledi. IŞİD üyesinin, kendisinin örgüt için çalıştığı iki buçuk yıl içinde Avrupa'da saldırı düzenleyecek yaklaşık 50 cihatçının eğitildiğini aktardığı, Avrupa'da ve Lübnan'da saldırı düzenleme planları olduğunu söylediği belirtildi.

IŞİD üyesinin, Paris ve Brüksel saldırganları arasındaki cihatçıların da sözkonusu kamplarda eğitildiğini anlattığını belirten gazete, bu bilginin Avrupa ve ABD terörle mücadele birimlerinin bilgileriyle örtüştüğünü de ekledi.

2015'in Kasım ayında Paris'te ve 2016'nın Mart ayında Brüksel'de IŞİD tarafından düzenlenen saldırılarda 160'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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