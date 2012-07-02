Sunday Times: F-4'ün düşürülmesinde 'Rus parmağı var'

Türkiye'nin Suriye sınırı ile ilgili askeri kurallarını değiştirmesine yol açan F-4 uçağının Suriye'den açılan ateşle düşürülmesinde Rus askeri uzmanlarının belirleyici rol oynadığı iddia edildi.

Sunday Times gazetesinin haberine göre, Ortadoğu'daki bir diplomatik kaynak, ABD yapımı fantom uçağının düşürülmesinin NATO'ya Suriye'den uzak durması için yapılan bir uyarı olduğunu söyledi.

Gazete, Rusya'nın üç yıl önce Suriye'ye Pantsir-S1 karadan havaya savunma sistemi sattığını ve Suriyelileri eğiten Rus uzmanlardan bazılarının hala bu ülkede bulunduğunu aktarıyor.

Sunday Times, İsrail Hava Kuvvetleri'nden bir kaynağın söylediğini belirtiği "Düğmeye basmamış olsalar bile, Suriyeliler ateş açarken yanlarında olduğunun ortaya çıkması şaşırtıcı olmayacak" ifadelerini aktarıyor.

Şam'a resmi protestoda bulunan Türkiye hükümeti, Suriye kuvvetlerinin geçen cuma günü meydana gelen olayda Türk uçağının uluslararası sahada ve hiçbir uyarıda bulunulmadan vurulduğunu söylüyor.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, F-4'ün kısa süreliğine Suriye hava sahasına girmiş olduğunu ise kabul etmişti.



Türkiye: Savaş uçakları sınırı kolladı



Genelkurmay Başkanlığı Suriye tarafında sınıra yakın bölgede helikopterlerin uçtuğunun belirlenmesi ardından bölgeye F-16 savaş uçaklarının gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada helikopterlerin Türk hava sahasını ihlal etmediği de belirtiliyor.

F-4 savaş uçağının geçen Cuma düşürülmesi ardından Türkiye, Suriye sınırındaki askeri hasassiyet düzeylerinde değişiklik yaptığını açıklamıştı.

Uçağın enkazının yeri belirlendi ancak pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un akıbeti bilinmiyor.



NATO Ankara'yı destekledi



Brüksel'de hafta içinde toplanan ve 28 üye ülkeden diplomatların katıldığı toplantı sonunda yapılan açıklamada uçağın düşürülmesinin "kabul edilemez olduğu" söylendi.

NATO büyükelçileri ayrıca Türkiye ile "güçlü bir dayanışma ruhu içinde" yanyana durulacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, uçağın düşürülmesini "Suriyeli yetkililerin uluslararası kuralları hiçe saymasının son örneği olduğunu" ifade etti.

AB'nin duruşu

Uçağın düşürülmesi AB'nin de gündemine gelmiş, Brüksel'deki toplantıdan sonra açıklama yapan Hollanda Dışişleri Bakanı Uri Rosental, "Olan şey çok ciddi bir olay olarak değerlendirilmeli" dedikten sonra "Müdahaleden yana bir tavır da almıyoruz" demişti.

BBC Türkçe