Sunday Telegraph: Savaş Türkiye'ye sıçradı

İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesi, Reyhanlı'da 45 kişinin öldüğü patlamalarla ilgili haberinde "Suriye'deki iç savaş Türkiye'ye sıçradı" dedi.

"Suriye Türkiye'yi bombaladı' başlıklı haberde, bunun Suriye'deki ayaklanmanın başlamasından bu yana Türkiye topraklarında meydana en kanlı olay olduğu belirtildi ve Türk yetkililerin saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttuğunu aktardı.

Haberde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Suriye istihbaratını olağan şüpheli saydıkları açıklamasına yer verildi.

Observer gazetesi de Türk hükümetinin saldırıdan sonra Esad yönetimini uyardığını belirtti. Gazete, saldırının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin hemen öncesine rastladığını belirtti.

Gazete, görüşmelerde ana gündem maddesinin Suriye olacağını kaydetti.