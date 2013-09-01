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Dünya

Sunday Mail: Suriye'ye kimyasal maddeleri İngiltere sattı

İskoç Sunday Mail gazetesi, İngiltere'nin bu yıl başına kadar, Suriye'ye sinir gazı yapımında kullanılan kimyasal maddeleri sattığını iddia ederek, milletvekillerinin İngiltere Başbakanı Cameron'dan konu hakkında açıklama beklediğini yazdı

01 Eylül 2013 18:55

İskoç Sunday Mail gazetesi, İngiltere 'nin Suriye 'ye bu yılın başına kadar sinir gazında bulunan kimyasal maddelerin satılmasına izin verdiğini iddia etti. Gazete, İngiltere'nin sinir gazı yapımında kullanılan potasyum florid ve sodyum florid gibi maddelerin ihracat lisanslarını bir süre askıya almadığını yazdı.

AA'nın haberine göre, kimyasal madde ihracat lisanslarına Vince Cable'ın başında olduğu İş ve Yetenekler Bakanlığının izin verdiğine dikkati çekilen haberde, anlaşmaların geçen ocak ayına, Avrupa Birliği'nin Esed rejimine yönelik sert yaptırımlar alma kararına kadar askıya alınmadığı bildirildi.

Sunday Mail, İskoç parlamenterlerin de aralarında bulunduğu bazı milletvekillerinin İngiltere Başbakanı David Cameron'dan bu konuda açıklama beklediğini ve Suriye'de iç savaşın başladığı ve devam ettiği 10 ay boyunca neden kimyasal maddelerle ilgili ihracat anlaşmalarının askıya alınmadığı sorusunu yönelttiğini kaydetti.

Londra'nın Westminster bölgesinden İskoç Ulusal Partisi Milletvekili Angus Robertson, "Bu kimyasalların nereye gittiği ve ne için kullanıldığı hakkında, İngiliz Hükümeti'nin nasıl bir araştırma yaptığını öğrenmek için, bu durumu en yakın zamanda parlamentoya taşıyacağım. İç savaş sırasında ölümcül silahlara dönüştürülebilecek kimyasalların satışına izin verilmesi ciddi bir sorundur. Bu kimyasalların kime satıldığını, neden satıldığını ve İngiliz Hükümeti'nin, kimyasalların potansiyelinin farkında olup, olmadığını bilmeliyiz. Suriye'de devam eden krizle, bu şaibeli anlaşma hakkında tam bir açıklama yapmak daha da önem kazanıyor" dedi.  

Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın İskoç temsilcisi Mark Bitel de, konu hakkında "İngiliz hükümeti silah ihracatında etik bir politika izlediğini iddia eder ancak uygulamada, gerçekler çok farklıdır. Eğer hükümet, Suriye gibi rejimlere ihracat yapılması için şirketlere izin sağladıysa, kimyasal silahlar hakkında konuşmakta ikiyüzlü davranır" diye konuştu.

 

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