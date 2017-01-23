Sundance Film Festivali'nde gündem Trump'tı

Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. başkanı sanat dünyası tarafından kabul görmüyor. Sundance Film Festivali’nin açılışında en çok konuşulan olay ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görevi devraldığı sıralarda Washington’da ve dünya genelinde birçok şehirde düzenlenen kadın hakları eylemi oldu.

Protesto gösterilerinde yerini alan Güney Afrikalı aktris Charlize Theron “Empati ve merhamete ihtiyacımız var. Onun istediği şekilde, konuşma biçiminde devam etmesine izin verirsek, dünyanın geri kalanından soyutlanmış bir ulus haline geleceğiz.Ben böyle yapamam, acı sona kadar savaşmaya hazır bir karakter var içimde. Ben diğerlerini de önemsiyorum. Ben de bir göçmenim” derken, komedyen Chelsea Handler “Birlik olmalı, bize katılmayan bizden farklı olan insanlarla da ortak bir payda da buluşabilmeliyiz. Bu ülke için nefretle değil aşkla sevgiyle mücadele etmeliyiz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Utah’da Cumartesi günü 8 bin kişinin sokaklara çıktığı kaydedildi. Washington’da ise yaklaşık yarım milyon kişi meydanlardaydı.

Yönetmen Charlie McDowell ise Trump’ın yükselişini şu sözlerle özetliyor.

“Biz realite televizyon programlarıyla şekillenen bir toplumuz. Sanırım halk yeni başkanlarıyla kendini yakın hissediyor, çünkü realite şovlar da tamamen akıl dışı normlarda ve bu insanlara artık olağan geliyor.”

Kristen Stewart, Maria Bello, John Legend, Benjamin Bratt, Jason Ritter ve Laura Dern protesto gösterilerine katılan isimler arasındaydı.