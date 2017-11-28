Sumudica'nın isyanı: "Uçakta hakem benden özür diledi ama bu yetmez"

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, Medipol Başakşehir maçı sonrası adeta isyan etti.

Rumen teknik direktör Sumudica Adebayor\'un topu koluyla düzelttiğini iddia ederek, \'\'Bugün 2 pozisyon vardı. Önce Lopes\'e yapılan pozisyon fauldü, ikincisi ise, Adebayor\'un topu koluyla aldığı pozisyondu. Bütün tribünler Adebayor\'u attığı bu gol sonrası ıslıklayınca maç bitiminde de kendisi bütün stattan özür diledi. Emeğimize saygı istiyoruz. Bazıları bana kafası kırık diyorlar. Buraya ilk gün geldiğimde bu Rumen kafası kırık bir hoca işe başladı diye düşünüldü. Benim kafam kırık ancak futbol için kırıktır. Ligde Trabzonspor maçında verilmeyen penaltımız, Başakşehir maçında kol yardımıyla atılan gol nedeniyle 4 puanımız çalındı. O 4 puan olsaydı şimdi ligde 2\'nci sıradaydık. Hatalar hep mi bizi buluyor. Rakip takıma göre on kat daha iyi oynadık. Geçen hafta Galatasaray\'a 5 gol atan takım bize karşı bir pozisyon dahi bulamadı\" diye konuştu.

TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BENDEN ÖZÜR DİLEDİ

Trabzonspor maçında bir penaltılıların verilmediğini de dile getiren Sumudica, \"Ağzımızı kapattık hiç konuşmadık. Trabzonspor maçından sonra 3 gün iznimiz vardı. Hakem ile aynı uçaktaydık. Geldi, benden özür diledi. Pozisyon için penaltı dedi. Özür diledi ama bu özür bana 2 puan getirmiyor\" açıklamasında bulundu.

ALANYA MAÇINI DA BİZ HAKEM HATASIYLA KAZANALIM O ZAMAN

Rumen teknik adam hakem hatalarının hep aleyhlerine geliştiğine vurgu yaparak, \"Sadece saygı istiyorum. Ben burada yalnızım. Ailemi bırakıp buraya çalışmaya geldim. Sadece futbol oynamak istiyoruz. Çok mu şey istedim? Hata yapılır ama neden benim lehime yapılmıyor? Madem öyle ben de Alanya maçını bir hata ile kazanayım o zaman\'\' diye konuştu.