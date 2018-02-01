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Spor

Sumudica ve Kocaman, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL, (DHA) Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

01 Şubat 2018 20:27

İSTANBUL, (DHA)

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.
Sumudica\'nın, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında yaptığı sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle PFDK\'ya sevkine karar verilirken, Aykut Kocaman\'ın Akın Çorap Giresunspor maçının flaş röportaj ve basın toplantısında yaptığı sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle PFDK\'ya sevk edildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
\"KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA\'nın 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN\'ın 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"

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