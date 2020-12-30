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Spor

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Sumudica, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu

Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu, bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek

30 Aralık 2020 12:10

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Büyükekşi, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı. Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."

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