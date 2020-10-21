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Spor

Sumudica 'rüşvet' açıklaması nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi

21 Ekim 2020 23:00

Bir futbolcunun transferi için kendisine rüşvet teklif edildiğini belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Etik Kurulu'na sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübünün teknik sorumlusu Marius Ninel Sumudica'nın, 29 Eylül tarihinde medyada yer alan açıklamaları nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliğince başlatılan soruşturma tamamlanmış olup, Marius Ninel Sumudica'nın, Etik Kurulu Talimatı'nın "Genel Yükümlülük" ve "Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve 12/d. maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir" denildi.

 

 

 

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