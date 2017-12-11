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Spor

Sumudica: Oyuncularımın hepsi birer kahraman

''Hakem hakkında konuşmayacağım''

11 Aralık 2017 01:07

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden ve 10 kişi kalmasına rağmen 1-1’lik beraberliği koparmayı başaran Kayserispor’da Teknik Direktörü Marius Sumudica müsabakadan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Sezonun flaş teknik direktörü Sumudica çok mutlu olduğunu ifade ederken oyuncularından övgüyle söz etti.

Sumudica, “İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın hepsi birer kahraman. Bugün sahada her şeylerini ortaya koydular. Türkiye’nin en iyi takımlarından birine karşı muhteşem oynadık. Karşımızda Devler Ligi’nde 14 puan alan bir takım var. Geçen hafta 8 oyuncularını İstanbul’da bıraktılar. Daha hazır gelmek için. Çok mutluyum. 30 bin taraftarımız mutlu oldu ve bu da beni mutlu etti. Hakem hakkında konuşmayacağım. Taktik hakkında konuşacağım” dedi.

Başarılı çalıştırıcı, “Gerçekten 10 oyuncuyla çok iyi mücadele ettik. Net fırsat vermedik. Takımım için çok mutluyum. Özellikle Kaptan Umut için çok mutluyum. Herkes yüz çeviriyordu Umut’a. Umut’un burada bu kadar gol atacağını kimse düşünmüyordu. Geçen sezonun tamamında 4 gol atan Umut, bu sezon şimdiden 7. golünü attı. Böyle büyük bir oyuncuyla çalışma şansı yakaladığım için çok mutluyum” dedi.

 

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