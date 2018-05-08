Sumudica: Beşiktaş olduğu yerden daha fazlasını hak ediyor

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, ligin 32. haftasında 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Kayserispor'un Beşiktaş karşısında iyi oynadığını söyleyen Rumen teknik direktör, "Sahada diriydik. En az 5 fırsat yaşadık. Vodafone Park'da Beşiktaş gibi bir takıma karşı oynarken, yakaladığınız fırsatları değerlendiremezseniz sonuç böyle oluyor. Beşiktaş son şampiyon. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Her an farklılık yaratabilecek oyunculara sahipler. Benim oyuncularım bugün çok iyi mücadele etti. Tatile gelmediğimizi gösterdik. Buraya futbol oynamaya geldiğimizi gösterdik. Şenol Güneş'i ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bence Beşiktaş olduğu yerden daha fazlasını hak ediyor" dedi.

Maç öncesi 'Kartal' pozu vermesiyle ilgili de konuşan Sumudica, "Buranın atmosferini gerçekten çok seviyorum. Burada futbol kültürü var. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Çok farklı atmosfer yarattılar. Arkadan bana yapmamı istediler. Gönüller olsun diye yaptım. Başka bir şey yok" diye konuştu.