Sumudica bahis oynadığını itiraf etti

Kayserispor'un başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya'da çalıştığı dönemde internet üzerinden bahis oynadığını açıkladı. Sumudica, Türkiye'ye gelmeden önce "bahisçi hoca" olarak anılmasına açıklık getirdi.

Sumudica, yaptığı açıklamada "Romanya'dayken internet bahis hesabım vardı. Poker, tenis ve Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgileniyordum. Kendi takımıma bahis yapacak kadar aptal bir insan değilim. Bu durum Romanya Futbol Federasyonu tarafından da incelendi. Herhangi bir hatam görülmedi. Ben de her insan gibi oynuyorum. Bu benim hobim. Kazandım, çoğu kez de kaybettim. Yanlış maçlara oynadım sanırım. Futboldan para kazanmak isteyen birisi kendi maçını satmaz ve sattırmaz. Dosyamı UEFA ve FIFA da inceledi. herhangi bir suçum olmadığı kanısına vardılar. Bahis oynadığım dönemde yalnızdım. Başkanımız da hapisteydi. Bu hataysa da eğlendim. Güzel anılarım oldu. Pişman değilim ama olmaması gerekiyordu. Çünkü başka bir ülkeye gittiğinizde bu tip olumsuz şeyler yaptığınız olumlu şeylerin önüne geçebiliyor" ifadelerini kullandı. (Milliyet)