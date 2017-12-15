T24 LogoT24 Logo
Spor

Sumudica bahis oynadığını itiraf etti

Kayserispor'un teknik direktörü, Romanya'da çalıştığı dönemde Şampiyonlar Ligi maçlarına bahis yaptığını söyledi

15 Aralık 2017 17:59

Kayserispor'un başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya'da çalıştığı dönemde internet üzerinden bahis oynadığını açıkladı. Sumudica, Türkiye'ye gelmeden önce "bahisçi hoca" olarak anılmasına açıklık getirdi.

Sumudica, yaptığı açıklamada "Romanya'dayken internet bahis hesabım vardı. Poker, tenis ve Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgileniyordum. Kendi takımıma bahis yapacak kadar aptal bir insan değilim. Bu durum Romanya Futbol Federasyonu tarafından da incelendi. Herhangi bir hatam görülmedi. Ben de her insan gibi oynuyorum. Bu benim hobim. Kazandım, çoğu kez de kaybettim. Yanlış maçlara oynadım sanırım. Futboldan para kazanmak isteyen birisi kendi maçını satmaz ve sattırmaz. Dosyamı UEFA ve FIFA da inceledi. herhangi bir suçum olmadığı kanısına vardılar. Bahis oynadığım dönemde yalnızdım. Başkanımız da hapisteydi. Bu hataysa da eğlendim. Güzel anılarım oldu. Pişman değilim ama olmaması gerekiyordu.  Çünkü başka bir ülkeye gittiğinizde bu tip olumsuz şeyler yaptığınız olumlu şeylerin önüne geçebiliyor" ifadelerini kullandı. (Milliyet)

ETİKETLER

Sumudicabahisçi hocaromanyaşampiyonlar ligiitirafEğlendim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24