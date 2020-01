Sumudica ''A Milli Takım baskı altında oynadı'' (YENİDEN)

Kayserispor\'un Romen teknik direktörü Marius Sumudica, A Milli Takım\'ın İzlanda yenilgisine \"Baskı altında oynayan bir milli takım vardı\'\' değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktörlüğünü hocası ve hemşehrisi olan Mircia Lucescu \'nun yaptığı A milli takımın farklı yenildiği karşılaşma ile ilgili olarak DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kayserispor teknik direktörü Sumudica, \"İlk olarak Milli takım için geçmiş olsun diyorum. Ama kolay değil baskı altında oynayan bir milli takım var. Bazen baskı size böyle sorunlarda yaratabiliyor. İzlanda da taktik olarak disiplinli bir oyun sergilediler ve kazandılar. Son dakikaya kadar sahada her şeylerini verdiler\'\' dedi.

Sarı -kırmızılı takımın milli maç nedeniyle verdiği aradaki antrenmana milli takımlara giden Kucher ile Mendes katılmadı. Sakatlığı geçen Asamoah Gyan ile Varela ve hafif sakatlığı bulunan Atila da Karpuzatan tesislerindeki gerçekleştirilen sabah antrenmanına çıktı.

Oyuncularını Karabükspor maçına hazırladığını belirten Sumudica, \"Şu an önümüzdeki Karabükspor maçına odaklanmak istiyorum. Ben taraftarlara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok kötü zaman geçireceğiz. Zaman gelecek olumsuz sonuçlarda alacağız. Belki 2-3 maç peş peşe kaybedebiliriz. Çünkü, biz büyük bir takım değiliz. Üstümüzde ciddi bir baskı var. Kazanıyoruz ama bizim ayaklarımızın yere basması lazım. Her takımın başından geçecek dönemlerden bizlerde geçeceğiz. Biz de kaybedebiliriz. Onlarda kaybedebilir. Şu an ligdeki yerimizden memnunum\'\' diye konuştu.

Elinde yeterli oyuncu ve kadro zenginliği bulunduğu için, zaman zaman sezon başında benimsediği 3-5-2 taktiğine dönüş yaptıklarını belirten Romen teknik adam, \'\'Ben oyun içinde taktiksel değişiklik yapmayı seviyorum. Çünkü, oyuncularım o akla ve zekaya sahipler. Oyun içinde taktiği değiştiriyorum, onlarda uyguluyorlar. Bursaspor son 30 dakika çift santrafor\'a dönünce oyunu kapatmak istedim. Bazen bunu yapacağım. Hatta,Karabükspor maçına da böyle başlayabilirim.\" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserispor Antrenmanından genel görüntüler

- Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica\'nın açıklamaları

- Asamoah Gyan\'ın antrenmanı takip eden yakınları

- Kayserispor kalecilerinin çalışmaları

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) (FOTOĞRAFLI)