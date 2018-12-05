Sumru Yavrucuk yanlışlıkla antifriz içti, hastaneye kaldırıldı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sumru Yavrucuk, Güzellik Kraliçesi isimli oyunun sahne arkasından yanlışlıkla antifriz içerek zehirlendi. Yaşanan bu olayın ardından Yavrucuk, hemen hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'de Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Muğla’nın Marmaris İlçe Belediyesi'nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi'nde Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda sahne alan sinema, tiyatro, yönetmen ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifirizi içerek kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yavrucuk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sağlık durumu iyi

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk'un bir sıkıntı yaşamaması için hastane yetkililerince hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Yavrucuk'un hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu arada sahne arkasında antifirizin ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince araştırılıyor.

Sumru Yavrucak da konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla adblue sıvısı konmuş. Gerekli tedavi uygulandı. Az önce taburcu oldum. Bu akşam Bodrum’da oynuyorum.Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim.”