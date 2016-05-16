"Sümeyye Erdoğan'ın nikâh töreni iptal edilseydi PKK için büyük bir güç gösterisi olurdu"

Sabah gazetesinin magazin eki Günaydın'da yazan Mevlüt Tezel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın düğününde neler yaşandığını yazdı. Hakkâri'de 8 askerin şehit edildiği bir günün ertesinde böyle bir düğünün yapılmasını eleştirenlere tepki gösteren Tezel, "Bir kere düğün değil, nikâh yapıldı. Alkol ve eğlence yoktu; sadece Kuran okundu. Belki de birçoğumuzun düğününden daha sıkıcı bir tören vardı" dedi.

Nikâhta, Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın hayatlarını konu alan barkovizyon gösterisinin yapıldığını hatırlatan Tezel, törene çelenk, çiçek göndermek isteyen misafirlerden "Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme vakıflarına bağış yapılmasının istendiğini" söyledi.

"Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar bir ay sonra evlenseydi, belki o gün yine bir terör saldırısı olacaktı. Böyle bir mantık mı olur" eleştirisi yönelten Tezel, "O zaman hiç kimse evlenmesin. Ne yazık ki, başımızda terör gibi büyük bir bela var. Bu belayla; hayatı erteleyerek değil, normal hayatımıza devam ederek, güçlü kalarak, geri adım atmayarak mücadele edebiliriz" görüşünü dile getirdi. "Nikâh töreni şehitler için ertelenseydi, bu işten kim karlı çıkacaktı?" sorusuna cevap arayan Tezel, "Bütün dünya basını, PKK saldırılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının düğününü bile iptal ettirdiğini yazmayacak mıydı? Bu, PKK için büyük bir güç gösterisi ve medya PR'ı olmayacak mıydı?..." ifadelerini kullandı.