Sümeyye Erdoğan'ın nikâhı sosyal medyada: Ahmet Necdet Sezer, düğün faturasını cebinden karşılamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar, 6 bin konuğun katılımı ile Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen nikâh töreni ile dün evlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikâha şahitlik eden 8 ismin arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları ise, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in oğlunun 2004 yılındaki düğününü konuşmaya başladı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen düğün için tüm masraflar dönemin cumhurbaşkanı Sezer'in cebinden ödenmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; 1984'te kızı Miray'ı Çankaya Köşkü'nde evlendiren Kenan Evren'den sonra 2004 yılında Ahmet Necdet Sezer'de Cumhurbaşkanlığı döneminde ‘Köşk’te düğün yapmıştı. Kenan Evren'in kızının düğünü devlet kasasından karşılanmıştı. Ahmet Necdet Sezer'İn oğlu Levent Sezer'in düğünü için çıkan faturayı ise Sezerler kendi cebinden ödemişti.

Sezer'in düğününde şoförler izin yaptı

2004 yılında Çankaya Köşkü'nde yapılan Levent Sezer'in düğününde, Köşk’ün şoförleri izinli sayıldı. Sadece bununla kalınmadı. Şoförler eşleriyle birlikte davetliydi, konuklar arasında yerlerini aldı. Sümeyye Erdoğan'ın düğünü içinse emniyet personelinin izinleri iptal edildi. Personelin mesai masrafları devlet bütçesinden karşılanacak ve kaba bir hesapla 5 bin kişilik (belediye ve emniyet personeli dahil) maliyetin 200 bin TL'lik mesai ödenecek.

Yemekler dışarıdan geldi

Sezer'in düğünündeki bir başka detay ise davetlilere sunulan yemekleri dışarıdan getirilmesiydi. Düğün yemeği Köşk’ün aşçılarına yerine catering firmasına yaptırıldı. Maliyeti ise aile kendi bütçesinden karşıladı. Konukların içtikleri su bile Sezerlerin cebinden çıktı. Sümeyye Erdoğan'ın düğününde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha ön hazırlıklar esnasında mobil büfeler kurup resmi plakalı araçlarla yemek dağıtımına başladı. 6 bin kişinin davetli olduğu düğünde kişi başı yemek maliyeti (organizasyon firmalarından alınan ortalama maliyet hesabına göre) 50 TL olacak. Bu da 300 bin TL'ye denk geliyor.