Sümeyye Erdoğan'ın konuşması valiyi diken diken yaptı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, Türkiye’de yaşayan insanların etnik kimlikleri veya kültürleri yüzünden ayrılmadığını belirterek, "Önümüzdeki kapıları öyle kapadılar ki, geleceğe dair hayal bile kuramadık. Lise son sınıfta okul kapısında eğitim ve inancım arasında bir tercih yapmakla yüz yüze bırakıldım" dedi. Vali Mustafa Tutulmaz da, "Ben de bugün burada ilk kez sizi dinlerken, tüylerim diken diken oldu. Çünkü ben de bir imam hatip lisesi mezunuyum" diye konuştu.

Siirt’e saat 15.30’da gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin mezuniyet törenine katılmak üzere Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu’na geçti. Okul Müdürü Minir Benek’in yaptığı açılış konuşmasından sonra konuşan Sümeyye Erdoğan, toprağın bereketinin yetişen bitkiden ziyade yetişen insanla ölçüldüğünü belirterek, zira insanın her toprakta yetişmediğini, Siirt’in ise insan yetiştiren bir şehir olduğunu söyledi.

Siirt’teki imam hatip lisesinin Türkiye’nin diğer kentlerindeki imam hatip liselerine göre ayrıcalıklı olduğunu söyleyen Sümeyye Erdoğan, "Bir ilim şehrinde, havasına, ilmin nüfus eden şehrinde imam hatip okumak, kesinlikle bir ayrıcalıktır. Burada köylerin, ilçelerin isimleri değişti, etnik kimlikler ret edildi, İstanbul’da ise inançlar ret edildi. Ben ve okuyan arkadaşlarım, üniversite kapılarından alınmadık. Ne özel kurumlarda, ne de devlet dairelerinde görev alamadık. Önümüzde kapıları öyle kapadılar ki geleceğe dair hayal bile kuramadık. Zulüm ve baskı inanın etnik köken, kimlik ve kültür ayırmadı. 28 Şubat yasakları nedeniyle yurt dışında, üniversite başvurumu yapıp kabulümü alırken, geri kalan tek aşama lise diploması iken, lise son sınıfta okul kapısında, eğitim ve inancım arasında bir tercih yapmakla yüz yüze bırakıldım. Bir an bile tereddüt etmedim. Eğitim için resmi veya gayri resmi tüm yolları zorlayacak, ama üniversite kabulü yapmam gerekse de başımı açmayacaktım. Burada anlatmak istediğim aslında bir duruş ve direniştir. Kürtler’i ve Araplar’ın kimliği de, baş örtüsü de, inanç ve değerler de, inkar ret ve asimilasyon baskısından kurtulmuştur. Bugün yeni bir kapı aralanmış, yeni bir Türkiye’nin inşası başlamıştır. Tek parti dönemi bu ülkeye çok acılar yaşattı. Bugün, Doğu ve Güneydoğu’da tersten bir tek parti zulmüne baskısına tahammülümüz olamaz. Siirt ve Siirt’in ilim geleneği alim ve evliyalar, yaşanan açıların panzehiridir. Bizim referans noktalarımız onlardır" diye konuştu.

Tüylerim diken diken oldu

Son olarak konuşan Vali Tutulmaz, "Ben de bugün burada ilk kez sizi dinlerken, tüylerim diken diken oldu. Çünkü ben de bir imam hatip lisesi mezunuyum. Bugün vali olarak ilk hitabımı burada imam hatiplilere yapmam, bir ilahi tesadüftür" dedi.

