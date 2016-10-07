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Sümeyye Erdoğan'ın aracından çalınan silahla ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

"İddiaların aksine, olayın terörle alakalı bir boyutu bulunmamaktadır"

07 Ekim 2016 00:26

Cumhurbaşkanlığı, tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın koruma aracındaki silahların çalınması ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Sümeyye Erdoğan'ın koruma aracındaki silahların çalınması konusunda medyada yer alan bazı haberlere dair bir hususun tavzihinde yarar görülmüştür. Silahların 10 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Bakırköy'de park halindeki koruma aracından çalınmasının, bazı iddiaların aksine, terörle alakalı bir boyutu bulunmamaktadır. Bilindiği üzere 13 Temmuz 2016'da Emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon neticesinde çalınan silahlar, teçhizat ve mühimmat eksiksiz olarak ele geçirilmiş, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şüpheliler hakkında hırsızlık suçundan işlem yapması da hadisenin terörle ilgili bir boyutu olmadığını ortaya koymaktadır."

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