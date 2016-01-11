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Sümeyye Erdoğan’a Safronbolu'da devlet protokolü

Açılış töreninde il ve ilçenin üst düzey yöneticileri hazırda bulundu

11 Ocak 2016 10:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetim kurulunda olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği’nin Karabük'ün Safronbolu şubesinin açılışı yapıldı. Açılışa Sümeyye Erdoğan’ın da katılmasıyla   başta Karabük Valisi Orhan Alimoğlu olmak üzere ilin ve ilçenin bütün üst düzey yöneticileri törende hazır bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) 12. şubesi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde açıldı. Törene Alimoğlu’nun yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Murat Bulancak, Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Serhat Tezsever ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, “Kadın hakları konusunda hâkim Batılı söylemlerle konuştuğunuz zaman kolaylıkla popüler olabilirsiniz ve uluslararası platformlarda kabul görebilirsiniz. Fakat bizim derdimiz bu değil. Bizim derdimiz gerçekten yaralara merhem olmak” dedi. Vali Alimoğlu ise “Hanımlarımızın, kadınlarımızın itibarı yüksektir. Eksilen bir şey varsa bunu süratle tamamlamalıyız. Demokrasi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi vatandaşın, halkın adam yerine konulması, dediğinin dinlenmesi ve anlaşılmasıdır” diye konuştu. Konuşmaların ardından Karabük Müftüsü Halil Bektaş tarafından dua okundu ve açılış yapıldı.

 

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