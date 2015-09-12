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Sümeyye Erdoğan'a hakarete 4 yıla kadar hapis istemi

Sümeyye Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Osman Ç. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu

12 Eylül 2015 16:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi üzerinden birden fazla hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki inşaat mühendisi Osman Ç., hakkında, "Hakaret Suçunu alenen ve zincirleme işlemek" suçundan 7 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

 

‘Paylaşımlar bana ait pişmanım’


 
İddianamede, şüpheli Osman Ç.'nin alınan ifadesinde de söz konusu rumuzlu Twitter adresinin kendisine ait olduğu ve paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtildi. Osman Ç., iddianamede yer alan ifadesinde  25 Ağustos 2015 tarihinde ikametinde alkol aldığını, saat 23:20-23:40 sıralarında şahsına ait bilgisayardan Twitter'a girerek söz konusu mesajları yazdığını, bu mesajları yazdığı için pişman olduğu, sürekli şehit haberleri geldiği için psikolojisinin bozulduğu, Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile ilgili paylaşımların olduğunu kendisinin de alkolün etkisiyle bu mesajları yazdığını kabul ettiği kaydedildi. Şüphelinin ayrıca yaptığı savunmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine karşı herhangi bir husumetinin olmadığı, yazdıklarından dolayı pişman olduğunu söylediği belirtildi.  
Adli kontrolle serbest kalmıştı

Osman Ç., 27 Ağustos'ta savcılığın talimatı üzerine Antalya'da gözaltına alınarak, İstanbul'a getirilmişti. Savcılıktaki ifadesinin ardından, "Hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Osman Ç., 7 Sulh Ceza Hakimliği tarafından, her gün adresine en yakın karakola giderek imza atmasına ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verilmişti. 

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