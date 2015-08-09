'Sümeyye Erdoğan'a suikast' iddialarını yayımlayan Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında dava açıldı

CHP'li Umut Oran, gazeteci Emre Uslu ve @Fuatavni takma isimli sosyal medya hesabının yöneticisi arasında geçtiği iddia edilen 'Sümeyye Erdoğan'a suikast' konuşmalarının da yer aldığı Twitter yazışmasının sahte olduğu ortaya çıktı. Savcılık, iddiaları yayımlayan iki gazete hakkında 5 dava açtı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 2015/66 ve 2015/69 esas numaralarıyla açılan davanın ilk duruşması 8 Ekim 2015 tarihinde yapılacak

Akşam ve Güneş gazetelerinde gündeme gelen yazışmalar üzerine CHP Milletvekili Umut Oran böyle bir yazışma yapmadıklarını, iddia edilen mesajın 140 karakterden daha uzun olduğunu, birbirlerini takip etmediklerini, bunun Twitter uygulamalarına göre de imkansız olduğunu, kendilerine iftira atıldığını, bu gazetelerin sahibi Ethem Sancak, gazete yayın yönetmenleri Murat Kelkitlioğlu ve Turgay Güler’in bilerek ve isteyerek zincirleme biçimde sahte delil üreterek hakaret edip, iftira attıkları, suç işlemek için örgüt kurarak sahte delil ürettikleri gerekçesiyle çıkan her haber için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Başsavcılığı gazete merkezlerinin İstanbul’da bulunması gerekçesiyle 'yetkisizlik’ kararıyla dosyayı İstanbul Basın Savcılığı'na gönderdi. Soruşturma dosyalarına bakan Bakırköy Basın Savcısı Hüseyin Parlakkılıç, her iki gazeteye 4 ayrı dava açarken, Savcı Mustafa Gökay da iki gazeteye 'iftira' suçundan iddianame düzenledi. İddialarla ilgili olarak “yayın yoluyla zincirleme hakaret ve iftira” suçlamasıyla açılan toplam dava sayısı 5 oldu.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç tarafından hazırlanan ve "Sümeyye Erdoğan'a suikast" iddiasını içeren sahte Twitter yazışmalarıyla ilgili olarak 2015/13974 sayılı iddianamede, bahse konu Twitter konuşmaları için iki ayrı bilirkişi raporu düzenlendiği, yazışmaların sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Bakırköy 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 11 sayfalık iddianamede, Akşam ve Güneş gazatelerinde Umut Oran hakkında çıkan haberlerde amaçlarının 'algı oluşturmak' olduğu vurgulanırken, "Bilişim ve Adlı Bilişim Uzmanı Yeminli Adli Bilirkişi T.Koray Peksayar tarafından hazırlanmış bilirkişi raporu incelenmiş olup her iki raporun da Twitter yazışmalarının gerçek Twitter yazışması olmadığı, son raporda acemice hazırlanmış bir delil üretme çabası olduğunun belirlendiği görülmüştür” denildi.

İddianamede @fuatavni ile Umut Oran arasında ilişki kurmaya çalışan Akşam ve Güneş gazetesinin iddiaları bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle boşa çıkarılarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın @fuatavni isimli Twitter hesabı sahibine hitaben ‘kim ise ortaya çıkmasına yönelik’ suç tarihleri döneminde yapmış olduğu konuşması bulunduğunun basın kaynaklı olarak bilindiği, haberlerde iddia edilen konuların Devletin en tepesine rapor edilmiş olduğu yönünde şüpheli savunmasına merkez yapılan tahlil ve çıkarım mantığının @fuatavni isimli hesap sahibinin ortaya çıkmasına yönelik Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşısında tamamen boşlukta kalmaktadır” denildi.

İddianamede Sümeyye Erdoğan’a suikast iddiasının da ne kadar zorlama olduğu yine bu gazetelerin yaptığı savunmaya atıf yapılarak, “kaldı ki şüpheli savunmasında dahi özelikle Sümeyye Erdoğan’a yönelik suikast girişimi iddiasının ne kadar zorlama bir iddia olduğunun tevilli şekilde kabul edildiği, araştırmacı gazeteciliğin gerektirdiği asgari araştırma ve takip kriterlerinin hiçbirinin haber konusu olayda yerine getirilmediği görülmektedir” denilmesi dikkat çekti.

Akşam ve Güneş’in avukatı yaptıkları ve şikayet edilen her ‘haber’ için birbirinin aynısı ‘paket savunma” gönderdiğini belirten Savcı Parlakkılıç, avukatın Anadolu Ajansından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının, CHP TBMM Grup toplantı konuşmalarının video kayıtlarının istenmesi talebini ise zaman uzatma taktiği olarak görerek yasa uyarınca 4 ay içerisinde şikayetleri değerlendirmesi gerektiği gerekçesiyle kabul etmedi.