T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sümeyye Erdoğan, tiyatroyu neden terk etti?

Ankara Devlet Tiyatroları'nda önceki akşam oynanan 'Genç Osman' adlı oyunda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a hakaret edildiği iddiası başkent

10 Nisan 2011 03:00

T24 - Ankara Devlet Tiyatroları'nda önceki akşam oynanan 'Genç Osman' adlı oyunda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a hakaret edildiği iddiası başkenti karıştırdı.

Erdoğanın kızı tiyatroyu terk etti

Radikal gazetesinin haberine göre, Sümeyye Erdoğan'ın, oyuncuların müstehcenlik içeren hareketler (haka dansını andırır figürler) yaptığı gerekçesiyle tiyatroyu terk etmesi tansiyonu yükseltti. Devlet Tiyatroları kaynakları ise oyunda 'bir takım istenmeyen şeylerin' olduğunu doğrulayarak, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ifade ettiler.


'Ne haber şeklinde göz işareti' iddiası

Olayın, iddia edildiği şekilde gelişmediği belirtilirken, hakaret denilen hareketin, oyunun birinci perdesinin sonunda oyunculardan biriyle Sümeyye Erdoğan'ın göz göze gelmesi; oyuncunun bu sırada, 'ne haber' anlamıyla yapılan göz işareti olduğu kaydedildi. Olayın devamında oyunun metni gereği yapılan figürler olduğu ve metnin dışına çıkılmadığı da vurgulandı.


150 polis de salonu terk etti

Oyuncuların izleyiciler arasında Başbakan Erdoğan'ın kızının bulunduğu bilgisine sahip olmadığını belirten Devlet Tiyatroları kaynakları şu açıklamada bulundular: "Bu oyun 4 yıldır oynanıyor. Bakanlar kurulu üyeleri, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve üst düzey bürokratlardan oyunu izleyenler oldu ve memnuniyet ifade edildi. Şu ana kadar müstehcenlikle ilgili hiçbir şikayet de gelmedi." Olayın, Sümeyye Erdoğan'ın ve çevresindeki birkaç kişinin salonu terk etmesi, bunun üzerine de oyunu izlemek için toplu bilet aldıkları öğrenilen 150 kişilik polis grubunun da salonu terk etmesiyle devam ettiği belirtilirken, Başbakan Erdoğan'ın korumalarının tiyatroya gelerek yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24