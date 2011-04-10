Sümeyye Erdoğan, tiyatroyu neden terk etti?

T24 - Ankara Devlet Tiyatroları'nda önceki akşam oynanan 'Genç Osman' adlı oyunda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a hakaret edildiği iddiası başkenti karıştırdı.







Radikal gazetesinin haberine göre, Sümeyye Erdoğan'ın, oyuncuların müstehcenlik içeren hareketler (haka dansını andırır figürler) yaptığı gerekçesiyle tiyatroyu terk etmesi tansiyonu yükseltti. Devlet Tiyatroları kaynakları ise oyunda 'bir takım istenmeyen şeylerin' olduğunu doğrulayarak, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ifade ettiler.



'Ne haber şeklinde göz işareti' iddiası

Olayın, iddia edildiği şekilde gelişmediği belirtilirken, hakaret denilen hareketin, oyunun birinci perdesinin sonunda oyunculardan biriyle Sümeyye Erdoğan'ın göz göze gelmesi; oyuncunun bu sırada, 'ne haber' anlamıyla yapılan göz işareti olduğu kaydedildi. Olayın devamında oyunun metni gereği yapılan figürler olduğu ve metnin dışına çıkılmadığı da vurgulandı.



150 polis de salonu terk etti

Oyuncuların izleyiciler arasında Başbakan Erdoğan'ın kızının bulunduğu bilgisine sahip olmadığını belirten Devlet Tiyatroları kaynakları şu açıklamada bulundular: "Bu oyun 4 yıldır oynanıyor. Bakanlar kurulu üyeleri, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve üst düzey bürokratlardan oyunu izleyenler oldu ve memnuniyet ifade edildi. Şu ana kadar müstehcenlikle ilgili hiçbir şikayet de gelmedi." Olayın, Sümeyye Erdoğan'ın ve çevresindeki birkaç kişinin salonu terk etmesi, bunun üzerine de oyunu izlemek için toplu bilet aldıkları öğrenilen 150 kişilik polis grubunun da salonu terk etmesiyle devam ettiği belirtilirken, Başbakan Erdoğan'ın korumalarının tiyatroya gelerek yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.





