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Sümeyye Erdoğan: FETÖ, DEAŞ'tan daha tehlikeli!

"Türkiye tüm dünyaya sekülerizm, demokrasi ve İslam'ın yan yana yaşayabileceğini gösterdi"

27 Aralık 2016 23:13

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Chicago'daki Amerikalı Müslüman toplumlarını bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi'nde konuştu.

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'in Genel Başkan Yardımcısı olan Bayraktar konuşmasında, "Türkiye tüm dünyaya sekülerizm, demokrasi ve İslam'ın yan yana yaşayabileceğini gösterdi" ifadesini kullandı.

Konuşmasında FETÖ ve darbe girişimine de değinen Bayraktar, bu örgütü "DEAŞ'tan daha tehlikeli" diye niteleyerek, kendisine muhalefet eden herkesi hapse attığını söyledi. 

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