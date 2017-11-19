Sümer Ezgü'nün minik sahne arkadaşları

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü tarafından kurulan \'Sümer Ezgü Sanat Akademisi\'nde müzik üzerine eğitim gören çocuklardan oluşan Çatı Katı Orkestrası, ünlü sanatçıyla aynı sahneyi paylaşıyor.

Batı müziği enstrümanları piyano, gitar, keman, yan flütle geleneksel enstrümanlar bağlama, sipsi, kaval, kanun ve ud eğitimlerinin verildiği akademide, aynı zamanda Latin dansları, halk dansları, bale ,drama ve yaz okulları programları gerçekleşiyor. Her yaştan müzik tutkununun eğitim gördüğü Sümer Ezgü Sanat Akademisi\'nde farklı branşlarda kurs görev öğrenciler, Sümer Ezgü ile aynı sahneyi paylaşıyor. Sümer Ezgü konserlerinde kendileri için ayrılan bölümde sahneye çıkan çocuklar, ünlü sanatçıyla şarkı söylemenin ayrıcalığını yaşıyor.

Çeşitli konserlerinde Çatı Katı Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştığını anlatan Ezgü, \"Çocuklar bizim geleceğimiz. Temiz dünyanın çocukları. Bu çocuklara imkan tanıyıp yeni sayfalar açmamız lazım. Biz müzik ayırt etmiyoruz. Bizim kapımızdan girildiği an din, dil, ırk, müzik ayrımı yapmıyoruz\" dedi.

MÜZİĞİN GELECEĞİ İÇİN İYİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİ YETİŞMELİ

Ezgtü, \"Bir ülkede müziğin gelişmesini istiyorsanız, iyi müzik öğretmenleri yetiştireceksiniz. Biz müzik dersleri boş geçen, telafi dersleri yapılan bir neslin çocuklarıyız. Müzik öğretmenlerimiz, müzik öğretmenleri yetiştiren okullar yönünden çok önemli. Müzik öğretmenlerinin piyano, keman gitar çaldığını görürsünüz. Çok özel ilgisi yoksa bağlama çalamaz mesela. Onun için okullarımızda kendi müziğimizin, öz müziğimizin eğitimini veriyoruz. Bana göre piyano çalan bir öğrencinin, bağlamayı da tanıması lazım. Türk müziği akorlarını da tanıması lazım. Ülkemizde böyle bir eksik var. Kendi müziğinin eğitimini yapamayan bir toplum düşünebiliyor musunuz. Kökü olmayan bir ağacın dalları yaprak açmaz. Ritimlerimizi, enstrümanlarımızı tanımamız gerekiyor. Bunun için de müzik öğretmenlerine bunu öğretmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

POZİTİF ORTAMIMIZ YÜZÜMÜZE YANSIYOR

Müziğin amacının insanları kardeş yapmak, iç dünyalarını güzelleştirmek, birleştirmek olduğunu anlatan Ezgü, Çatı Katı Orkestrası\'nı bu amaçla kurduğunu vurguladı. Eğitim gören çocuklarla birlikte zaman geçirmeyi sevdiğini sözlerine ekleyen Ezgü, \"Derslerimizde çok eğleniyoruz. Müziği, çocuk kahkahaları ve sesleriyle süslüyoruz. Konserlerimizde de içinde bulunduğumuz pozitif ortam yüzlerimize yansıyor\" dedi.



FOTOĞRAFLI