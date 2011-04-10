Sümene'de 4 bin 800 metrede petrol bulundu

T24 -

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Karadeniz'deki petrol arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtirken, Petrobras ortaklığı ile kazılan Sinop-1, arkasından da Chevron ortaklığı ile kazılan Yassıhöyük-1 kuyularında ekonomik petrol ve doğalgaz bulgularının elde edilemediğini hatırlattı.





Daha sonra yüzde 100 TPAO'nun hissesi olan Sürmene-1 kuyusunun delindiğini anımsatan Uysal, 4 bin 800 metreye gelindiğinde yeraltından alınan numunelerin içerisinde çok güzel petrol emareleri bulunduğunu söyledi.





Bu emareler analiz ettirildiğinde Hazar Denizi'nde, Azeri, Çıralı ve Güneşli'deki petrole çok benzeyen, gravitesi yüksek, kalitesi gayet güzel bir petrol olduğunun görüldüğünü kaydeden TPAO Genel Müdürü, şu bilgileri verdi:





''Ama basınçlar nedeniyle sondaja devam edemedik. Bin metre daha sondaj yapabilme imkanımız var. Şimdi basınç problemlerini önlemek için yeni aletler, düzenekler ısmarlandı. Temmuz ayı içerisinde o düzenekler gelecek. Bu arada Deepwater Champion isimli petrol arama platformu da o zamana kadar Kastamonu'daki sondajını tamamlamış olur. Eğer gemiyle ilgili anlaşma sağlayabilirsek Exxon Mobil ile Sürmene'ye gelip geri kalan kısmını tamamlayacağız. Bin metreyi delip Türkiye'ye müjdeli haberler vermek isteriz. O bakımdan biz heyecanlıyız.''

Söz konusu bölgedeki rezerv miktarı konusunda bir yorumda bulunmanın henüz erken olduğunu da belirten Uysal, ''Küçük parçalar halinde pekçok numune görülebilir ama ekonomik değildir'' diye konuştu.







Şeyl gazı aramaları





Şeyl gazı (organik malzeme yönünden zengin tortulu kayalardan elde edilen gaz) konusuna da değinen TPAO Genel Müdürü, TransAtlantic şirketiyle Trakya'ya şeyl gazı konusunda çalışmalar yapıldığını, çatlatma operasyonları konusunda da güzel başarılar elde edildiğini, fakat formasyonların yeteri kadar gaz vermediğini bildirdi. Uysal, ''O bakımdan şimdi başka formasyonları dememek üzere programlar yapıyoruz'' dedi.





Bu arada Güneydoğu Anadolu'da da şeyl gaz konusunda operasyonlar yapılacağını açıklayan Mehmet Uysal, ''Şeyl gazı son derece önemli bir konu. ABD 200 yıllık doğalgaz ihtiyacını bu şeyl gazı üretimiyle karşılamış durumda. Eğer Japonya'daki deprem olmasaydı, ABD'deki şeyl gaz potansiyeli de bulunmasaydı bugün petrol fiyatları bugün 150 doları aşardı'' diye konuştu.







Irak'ta arama ruhsatları ihaleye çıkıyor





Irak'ın bu yılın Kasım ayından itibaren arama ruhsatlarını ihaleye çıkaracağını, bu nedenle var güçleriyle bu ihaleler için çalıştıklarını anlatan TPAO Genel Müdürü, Irak'ta arama ruhsatlarından bir veya birkaç projeyi kapmak istediklerini bildirdi.





Başbakan Recep Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı Irak ziyareti sırasında Irak tarafının ilk kez gaz master planı ile ilgili petrol boru hatları ve doğalgaz boru hatlarıyla ilgili düşüncelerini ve haritalarını kendileriyle paylaştığını kaydeden Uysal, şöyle konuştu:

''BOTAŞ'ın orada çok güzel bir ismi var, o bakımdan boru hatlarıyla ilgi



li her türlü konuda BOTAŞ'ın bu işe dahil olmasını istiyorlar. Biz de BOTAŞ'la birlikte bu işi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü TPAO'nun önemli hedeflerinden biri de barış boru hattıdır. Bu barış boru hattı Katar'dan doğalgaz şeklinde başlayıp, Suudi Arabistan'da petrol ve doğalgaz şeklinde devam edip, Kuveyt ve Irak üzerinden Türkiye'ye ikili boru hattının gelmesidir. Bu boru hattı projesi gerçekleştiği takdirde Ortadoğu'nun barışına önemli katkıları olabileceğine biz inanıyoruz ve bu projenin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz.''





Irak'taki arama ruhsatları ihaleleri için TPAO ile ortak olmak isteyecek en az 20-25 şirketin bulunduğunu belirten Uysal, çünkü Irak'ın jeolojisini en iyi bilen şirketlerden birinin TPAO olduğunu söyledi.







İran'da herhangi bir faaliyet yok





TPAO'nun İran'da şu anda hiçbir faaliyetinin bulunmadığını, İran tarafından da herhangi bir talebin gelmediğini kaydeden Mehmet Uysal, Libya'daki faaliyetlerin de durdurulduğunu söyledi.





Uysal, ''Libya'daki Türk elemanlarımızın hepsini sağ salim Türkiye'ye getirdik. Ancak ofisimiz açık, Libyalı personellerimiz aracılığıyla faaliyetler devam ediyor. Olaylar çıkmadan önce sahada son sondajımızı tamamlamıştık. Şimdi olayların durulmasını bekliyoruz, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz'' dedi.







Mevcut rezervi Türkiye2nin 1,5 yıllık ihtiyacını karşılayabiliyor





TPAO'nun yurt içinde ve yurt dışında 250'şer milyon varil olmak üzere 500 milyon varil petrol ispatlanmış rezervi bulunduğunu belirten Uysal, bunun da Türkiye'nin 1,5 yıllık ihtiyacına karşılık geldiğini ifade etti.





Türkiye'nin ihtiyacı olan petrolün karalarda bugüne kadar bulunamadığını, ancak Karadeniz ve Akdeniz'de ciddi ümitleri bulunduğunu dile getiren Mehmet Uysal, ''Bu umutlarımıza yabancı şirketler de katılıyor ve 500-600 milyon dolar para harcamayı göze alıyorlar'' diye konuştu.





Akdeniz'de 10 bin kilometrekarelik alanda 2 boyutlu, bin kilometrekarelik alanda da 3 boyutlu sismik çalışmaların programlandığını söyleyen Genel Müdür, Akdeniz'de ciddi potansiyeller olduğunu düşündüklerini, özellikle Brezilya'da tuz altında keşfedilen yatakların ekonomisini gördükten sonra, Mersin Körfezinde tuz ve tuzun altındaki yataklarda ciddi petrol yatakları olabileceğini düşündüklerini bildirdi. Uysal, ''Onun için buralarda ortak arama çalışmalarını da başlattık. Exxon Mobil, Chevron, Petrobras gibi dünyanın önde gelen şirketleri Akdeniz'le ilgileniyorlar ve elimizdeki verileri incelemeye başladılar'' dedi. Uysal, Akdeniz'de çalışmaların henüz olgunlaşmadığını, ilk sondajların da 2-3 yılı bulabileceğini sözlerine ekledi.





TPAO Genel Müdürü Uysal, TPAO'nun bu yıl 13 milyon varil civarında petrol ve günde 1 milyon metreküp civarında doğalgaz üretmeyi hedeflediğini de bildirdi.







BOTAŞ'ın yastık gazını TPAO aldı





BOTAŞ'a ait Silivri doğalgaz deposundaki 500-600 milyon metreküp civarında olan yastık gazını (deponun çalışması için orada muhakkak durması gereken gaz) geçtiğimiz günlerde satın aldıklarını belirten Uysal, Silivri doğalgaz deposunun bir kısmını BOTAŞ'ın kullanacağını, artan hacminin de özel sektörün belirli ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getireceklerini söyledi.





Bu arada yeni gaz depolama alanları bulmak için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Uysal, Trakya bölgesinde 4-5 tane tükenmiş sahada doğalgaz depolama tesisi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.





Ceyhan'da bulunan arazilerinin halen boş durduğunu da belirten Uysal, söz konusu araziyi rafineri yapacak bir şirkete belli bir ortaklık karşılığında verebileceklerini bildirdi. Uysal, ''Söz konusu arazi petrol konusunda depo olarak da kullanılabilir. Bugün elimizi öpene 500 milyon dolara da satabiliriz o araziyi'' diye konuştu.





Ceyhan'da petrol borsası oluşturabilmek için gelen petrolün yeterli olduğunu, ancak altyapı ve model eksik olduğunu kaydeden Uysal, ''Borsa kurmak için bir şirket kurulabilir'' dedi.





