'Sümen altı yapılan belge yok'

Fener'de sümen altı belgesi

Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği dün bir gazetede yayımlanan, "Deniz Feneri'nin sümen altı belgesi" başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, haberde, Almanya'nın 3 Kasım 2008 tarihinde bir yazı ile Türkiye'den hukuki yardım talep ettiği, 3 Alman görevlinin soruşturma sırasında Türkiye'de çalışması için izin istediği, ayrıca bu yazıdan Adalet Bakanlığı'nca 4 Mayıs 2009 tarihinde yapılan yazılı açıklamada söz edilmeyerek "Sümen altı yapıldığı" iddiasının yer aldığı kaydedildi.Bakanlık kayıt ve bilgilerine göre Alman adli makamlarından gönderilen 3 Kasım 2008 tarihli bir evrak bulunmadığı belirtilen açıklamada, Alman adli makamlarının yabancı görevlilerin Türkiye'de hazır bulunması talebinin Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği görevlilerince 24 Nisan 2009 günü bakanlığa elden teslim edilen 20 Ocak 2009 tarihli adli yardım evrakı içinde yer aldığı bildirildi.Bu evrakın tamamının "Hafta sonu tatili dışında 4 iş günü gibi makul bir süre içinde incelenerek 30 Nisan 2009 tarihinde Ankara Başsavcılığına iletildiği" ifade edilen açıklamada şöyle denildi:"Evrakta yer alan yabancı görevlilerin adli yardım işlemleri sırasında Türkiye'de bulunmaları talebi hususundaki karar, bu işlemleri yapacak ilgili adli makamlara aittir. Bu bilgilerden de açıkça anlaşılacağı gibi Almanya'dan Bakanlığımıza 3 Kasım 2008 tarihinde gönderilmiş bir evrak bulunmamaktadır.Almanya'dan gönderilen bu belgenin sümen altı yapıldığı iddiası da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.Buna rağmen haberde belirtildiği gibi bir adli yardım talebinde bulunulup bulunulmadığı, bulunuldu ise bu talebin hangi tarihte ve nerede iletildiğinin Almanya makamları nezdinde araştırılması için Dışişleri Bakanlığımıza yazı yazılmıştır. Kamuoyunda Deniz Feneri olarak bilinen dava ve soruşturmalarla ilgili Alman ve Türk adli makamlarının adli yardım talepleri, bakanlığımızca iki ülke arasındaki sözleşmeler çerçevesinde gecikmeksizin işlemi yapacak olanmercilere ulaştırılmıştır.Basın yayın organlarımızın bu tür haberleri yaparken daha dikkatli davranması kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir." (aa)