T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Sümen altı yapılan belge yok'

Adalet Bakanlığı, Deniz Feneri ile ilgili olarak Almanya'dan 3 Kasım 2008'de gönderilmiş bir evrak bulunmadığını açıkladı

06 Mayıs 2009 03:00

Adalet Bakanlığı, Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak Almanya'dan 3 Kasım 2008 tarihinde gönderilmiş bir evrakın bulunmadığını, bu belgenin "Sümen altı yapıldığı" iddiasının da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Fener'de sümen altı belgesi

Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği dün bir gazetede yayımlanan, "Deniz Feneri'nin sümen altı belgesi" başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, haberde, Almanya'nın 3 Kasım 2008 tarihinde bir yazı ile Türkiye'den hukuki yardım talep ettiği, 3 Alman görevlinin soruşturma sırasında Türkiye'de çalışması için izin istediği, ayrıca bu yazıdan Adalet Bakanlığı'nca 4 Mayıs 2009 tarihinde yapılan yazılı açıklamada söz edilmeyerek "Sümen altı yapıldığı" iddiasının yer aldığı kaydedildi.

Bakanlık kayıt ve bilgilerine göre Alman adli makamlarından gönderilen 3 Kasım 2008 tarihli bir evrak bulunmadığı belirtilen açıklamada, Alman adli makamlarının yabancı görevlilerin Türkiye'de hazır bulunması talebinin Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği görevlilerince 24 Nisan 2009 günü bakanlığa elden teslim edilen 20 Ocak 2009 tarihli adli yardım evrakı içinde yer aldığı bildirildi.

Bu evrakın tamamının "Hafta sonu tatili dışında 4 iş günü gibi makul bir süre içinde incelenerek 30 Nisan 2009 tarihinde Ankara Başsavcılığına iletildiği" ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Evrakta yer alan yabancı görevlilerin adli yardım işlemleri sırasında Türkiye'de bulunmaları talebi hususundaki karar, bu işlemleri yapacak ilgili adli makamlara aittir. Bu bilgilerden de açıkça anlaşılacağı gibi Almanya'dan Bakanlığımıza 3 Kasım 2008 tarihinde gönderilmiş bir evrak bulunmamaktadır.

Almanya'dan gönderilen bu belgenin sümen altı yapıldığı iddiası da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.
Buna rağmen haberde belirtildiği gibi bir adli yardım talebinde bulunulup bulunulmadığı, bulunuldu ise bu talebin hangi tarihte ve nerede iletildiğinin Almanya makamları nezdinde araştırılması için Dışişleri Bakanlığımıza yazı yazılmıştır. Kamuoyunda Deniz Feneri olarak bilinen dava ve soruşturmalarla ilgili Alman ve Türk adli makamlarının adli yardım talepleri, bakanlığımızca iki ülke arasındaki sözleşmeler çerçevesinde gecikmeksizin işlemi yapacak olan
mercilere ulaştırılmıştır.
Basın yayın organlarımızın bu tür haberleri yaparken daha dikkatli davranması kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir." (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24