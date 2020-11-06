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Sümela Manastırı, yeniden ziyarete kapatıldı

06 Kasım 2020 16:18

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve 5 yıl boyunca ziyarete kapalı kaldıktan sonra 29 Temmuz 2020'de açılan Sümela Manastırı, son alınan kararla yeniden ziyarete kapatıldı. Sümela Manastırı'nda taş düşmelerini önleme çalışmaları yapıldığı öğrenildi. Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan manastır, 31 Ocak 2021'e kadar süreceği belirtildi.

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