-SUMATRA AÇIKLARINDA ÇOK ŞİDDETLİ DEPREM CAKARTA (A.A) - 25.10.2010 - Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında çok şiddetli deprem meydana geldi. Amerikan Jeoloji Kuruluşu depremin şiddetini 7,5, Endonezya Deprem Ajansı ise 7,2 olarak duyurdu. Ajans, Sumatra açıklarındaki Mentavi Adaları yakınlarında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yaptı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de Endonezya için yerel tsunami uyarısı yayımladı. Sık sık depremin vurduğu Sumatra Adası açıklarında 2004 yılında meydana gelen depremin ardından oluşan tsunami felaketinde 200 binden fazla kişi ölmüştü.