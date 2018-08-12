Suluova Huzurevi Bocce Takımı, Türkiye finallerinde

Sinan HARMANCI/SULUOVA,(Amasya),(DHA)

Amasya\'nın Suluova İlçesi\'nde hizmet veren Hacı Muammer Koca huzurevi 60 yaş üstü yetişkin gençler bocce takımı mücadele ettiği 12\'nci grupta şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 yıldır yapılan 81 ilden 20 grup ve 112 takımın katıldığı yetişkin gençler bocce müsabakalarında 12\'nci grupta mücadele eden Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 60 yaş üstü yetişkin gençler bocce takımı, grubunda 8 maçta 7 galibiyet alarak şampiyon oldu. Suluova huzurevi bocce takımı bu sonuçla Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Finallerin Ekim ayının sonu gibi yapılması planlanıyor.

Suluova huzurevi bocce takım kaptanı Ali İhsan Çopellev, \"Türkiye finallerinde hedefimiz ilk 3\'e girmek buna inandık, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Takımın maddi manevi, gece gündüz motivasyonunu sağlayan kurum müdürü Serdar Baran\'a, takımı hiçbir maçın da yalnız bırakmayan müdür yardımcısı Adem Artuç\'a ve takım antrenörü Nurullah Çenesize teşekkür ediyorum. Bocce takımı olarak kazandığımız şampiyonluk kupasını huzurevi idaresine, personele ve huzurevi sakinlerine armağan ediyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

