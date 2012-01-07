Sulukule'de 'kura' şoku

T24 -



Sözleşme yazanın yerine kurada çıkan

'Üniversiteli bile anlamaz'

Onlar yeni sulukuleliler



Belediye: Martta belli olacak

Sulukule’de yıkılan evlerin yerine TOKİ ihalesiyle inşa edilirken Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, beş yıl önce “Proje burada yaşayan insanların başka yere taşınması projesi değildir. Burada hak sahibi olan aileler yine hak sahibidirler” dediği proje bitmek üzere... Ancak Radikal'im haberine göre; Sulukule olarak bilinen Neslişah ve Hatice Sultan mahallelerinde evleri yıkılan 900 hissedar arasından en fazla 50’si 640 dairelik projede hak sahibi. Onlar da imzaladıkları sözleşmelere göre 125 metrekare ev hayali kurarken şimdi kurada şanslarına ne çıkarsa o evi alacaklarını öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor.Daire büyüklükleri 60 metrekareden başlıyor. Evlerinin yıkılmasına karşı çıkmamışlar, belediyeyle anlaşmışlar. Ama şimdi onlar da mağdur. Çünkü belediyeyle yaptıkları sözleşmeye rağmen ne kaç metrekarelik evde oturacaklarını ne de evlerine ne kadar para vereceklerini biliyorlar. Sözleşmede talep ettikleri evin metrekaresi ve fiyatı belirlenmiş, altına imzalar atılmış. Şimdi belediye, “Kaç metrekarelik evde oturacağınız kurada çıkacak” diyor.54 yaşındaki Yıldız Kaynar’ın yıkılan evi 58 bin liraya sayılmış, 125 metrekarelik bir ev için sözleşme imzalamış. 107 bin lira borca girmeyi kabul etmiş, beş senedir bu evi bekliyor: “Beş altı yaprak bir şeyler vardı, okumadan imzaladık. Hangi metrekareye yazıldıysam onu istiyorum. Bana yine aynı yerden versinler evimi. Kura çekilişini dışarıdan gelenlere yaptırsınlar.”Adını vermeyen başka bir hak sahibi “Biz buranın asıl toprak sahibiyiz, neden kuraya girelim?” diyor: “Sözleşmeyi anlamadan imza attık.”Emlak sitelerinde 450 bin liraya satılığa çıkan evlerin aslında ne metrekaresi ne de yeri belli. 120 metrekare olduğunu sandığı evini Emlakjet.com sitesinden 420 bin TL’ye satışa çıkaran bir hak sahibi olan bitenden habersiz. Bizden aldığı haber üzerine belediyeyle konuşarak ‘kura’yı öğrenince evini emlak sitesinden kaldırmaya karar veriyor.Tarlabaşı’nda yıkımla mücadele eden derneğin avukatı Barış Kaşka, Sulukule’de imzalanan sözleşmenin anlaşılması imkânsız bir dilde yazıldığını anlatıyor: “İdare vatandaşın 2008 yılındaki taşınmazına biçtiği değeri sabit tutmuş ama yeni inşaatın bedelini ucu açık bırakmış. İdarenin değiştirme hakkı var. Ayrıca bu çok teknik bir sözleşme tipi. Bu sözleşmeyi üniversite tahsili görmüş bir kişinin bile anlamaması normal. Şayet vatandaştan bugünkü piyasa değerleri ile ödeme istenirse bu hukuka aykırılık olur. İdare, ödeyebilecekleri adil bir bedele tapularını devretmeli, yoksa ev sahipleri yargıya gider.”2009’da Hürriyet gazetesi, konutların yüzde 50’sinin, Fatih Belediye Başkan Danışmanı Mustafa Çiftçi ve aracılar vasıtasıyla el değiştirdiğini yazmıştı. Projeden ev aldığı ortaya çıkınca istifa eden AKP Fatih Yönetim Kurulu Üyesi Recep Karaoğlu, “Ben sadece kendi adıma işlem yaptırdım, diğerleri başkaları üzerinden aldı” demişti. Habere göre, Romanların ev ve arsalarını alanlar arasında AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in oğlu, Deniz Feneri skandalında görevden alınan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç, İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu da vardı.Fatih Belediyesi, sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:“Sulukule 1. Etap projesinde 164 adet konut blokunda 575 adet daire bulunmaktadır. Bu daire ve ticaret birimlerinin tamamı proje içerisinde mülk sahibi olanlara verilmiştir. Mülk sahipleri proje içerisinden kendilerine verilmiş olan konut ve ticaret birimlerine karşılık olarak taşınmazlarını TOKİ’ye devretmişlerdir. Tapularını TOKİ’ye devretmiş olan hak sahiplerinin sözleşmelerini başkalarına devretmemeleri için tapuya şerh konulmuştur. Çünkü projeden alacakları birimlerin ne alanları, ne yerleri ve ne de konumları henüz belli değildir. Bu durum Mart 2012’de noter huzurunda çekilecek olan kura ile belirlenecektir. Kuralar hak sahiplerinin talepleri içeriğinde büyük alanlı konutlardan başlanarak küçük alanlı konutlara doğru indirgenerek yapılacaktır. Devirle ilgili basında çıkan ve çıkarılan haberler doğru olmadığı gibi bu doğrultuda Belediyemizin onay veya olur vermesi de yasal olarak mümkün değildir, böyle bir olay da vaki olmamıştır. 2012 Haziran ayı itibarı ile hak sahiplerine yeni konut ve işyerleri altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlanmış olarak teslim edilecektir.”