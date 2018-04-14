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Sulukule Sanat Akademisi çaldı Erdoğn Tuna nehri türküsünü söyledi

  İhsan YALÇIN-İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi

14 Nisan 2018 22:54

 

İhsan YALÇIN-İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi\'nin açık hava konserini izledi. Tuna nehri türküsünü çaldıran Erdoğan, parçaya bir süre eşlik etti.
Erdoğan, Ak Parti Fatih İlçe Kongresi öncesi Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi\'nin açık hava konserini izledi. Erdoğan, müzisyenlerden Tuna nehri türküsünü istedi. Erdoğan müzisyenlere parçanın bir kısmını okuyarak eşlik etti. Erdoğan, mini konserin ardından müzisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ne davet etti.

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