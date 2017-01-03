Sultanlar'ın yeni hocası Guidetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Takımı'nın başına getirilen antrenör Giovanni Guidetti ile A Milli Erkek Takımı'nın yeni antrenörü Joshko Milenkoski ile basın önünde sözleşme imzaladı.



Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetim kurulu üyeleri Kurtaran Mumcu ve Bahar Mert Üçoklar da hazır bulundu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı konuşmada, göreve gelmelerinin ardından ilk iş olarak, milli takımlarda sözleşme süreleri dolan teknik adamların yerine getirecekleri isimlerle ilgili çalışmaya başladıklarını aktararak, "A Milli Kadın Takımı için aynı zamanda VakıfBank'ın da başında bulunan hepinizin yakından tanıdığı Giovanni Guidetti ile anlaştık. A Milli Erkek Takımı'nın başına ise ülkemizde 6. sezonunu geçiren Maliye Piyango'nun antrenörü Joshko Milenkoski'yi getirdik. Göreve gelen her iki antrenörümüz de camiamız için hayırlı olsun." diye konuştu.

Guidetti: Çok mutluyum

A Milli Kadın Takımı'nın antrenörlüğüne getirilen İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti, "Yeni görevimden dolayı çok mutluyum." dedi.

Bu görevin kendisi için yeni bir mücadele alanı olacağını kaydeden Guidetti, şunları söyledi: "Öncelikle yeni bir yapılanmaya gideceğiz. A Milli Kadın Takımı dünyada 12. sırada. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında iyi dereceler elde edip, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyoruz. Başarılı olabilmek için tüm tecrübemi ve tutkumu ortaya koyacağım."

Hollanda Milli Takımı ile 2 yıl daha kontratı olmasına karşı görevini bıraktığı hatırlatılan Guidetti, "Burada ne kadar olmak istediğimi anlattım ve onlar da anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı.