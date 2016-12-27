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Spor

Sultanlar'ın yeni hocası Guidetti

Giovanni Guidetti 8 yıldan bu yana VakıfBank'ı çalıştırıyor

27 Aralık 2016 13:11

Hollanda Milli Takımı’ndan ayrıldığı dün resmen açıklanan İtalyan Giovanni Guidetti, A Milli Takım’ı 2020 Olimpiyat Oyunları’na hazırlayacak, VakıfBank’ı çalıştırmayı da sürdürecek.

Akif Üstündağ başkanlığındaki Voleybol Federasyonu’nun yeni yönetimi, 8 yıldır VakıfBank’ı çalıştıran Giovanni Guidetti ile ‘mutlu son’a çok yaklaştı.

Hollanda Milli Takımı’ndaki görevinden ayrıldığı dün resmen açıklanan İtalyan hoca ile yeni yılın başında 4 yıllık imza atılacak. Böylece Sultanlar, 2020 Tokyo sürecinde Guidetti’ye emanet edilecek.

Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre; Hollanda basınına konuşan Guidetti, hayatının en zor kararını almak durumunda kaldığını vurguladı.

Guidetti ile sorun çıkması durumunda, Çin’i olimpiyat şampiyonu yapan Lang Ping veya Brezilyalı Ze Roberto isimlerinden biriyle anlaşma zemini aranacak. 

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