-SULTANLARIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU OSAKA (A.A) - 03.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 2. turdaki eşleşmeler belli oldu. Türkiye, (E) grubu'nda Japonya, Sırbistan, Polonya ve Peru ile karşılaşacak. Japonya'da başkent Tokyo'nun yanı sıra Osaka, Hamamatsu ve Matsumoto kentlerinde yapılan ilk tur maçlarının ardından, gruplarında ilk 4 sırada yer alan 16 takım, 2. turda 2 ayrı grupta mücadele edecek. Tokyo ve Nagoya kentlerinde organize edilecek 2. turda, (E) ve (F) olmak üzere 8'erli 2 grupta yapılacak maçlar sonunda gruplarında ilk 6 takım arasına girmeyi başaranlar yarı final grubuna yükselecek. 2. turda, ilk tur sonunda (A) ve Türkiye'nin de yer aldığı (D) gruplarından yükselen 8 takım (E) Grubu'nu, (B) ve (C) gruplarından gelen 8 takım ise (F) Grubu'nu oluşturacak. Takımlar bu turda, ilk turda gruplarında karşılaştıkları rakiplerle maç yapmayacak, sadece diğer gruptan gelen takımlarla mücadele edecekler. Buna göre Türkiye, Tokyo'daki (E) Grubu'nda, ilk turda (A) Grubu'ndan gelen Japonya, Sırbistan, Polonya ve Peru ile 4 maça çıkacak. (A) Milli Takım, bu 4 maç sonunda grupta ilk 6 takım arasına girebilirse Yarı Final Grubu'na yükselecek. Bu arada takımlar 2. tura, ilk turdan getirdikleri puan ve sayı averajlarıyla başlayacak. Takımların, ilk turda elenen takımlarla yaptığı maçlarda aldığı puan ve sayılar averaja dahil edilmeyecek. 6-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2. turda (E) ve (F) Grubu'nda mücadele edecek takımlar şöyle: (E) Grubu (Tokyo): Japonya, Sırbistan, Polonya, Peru, Rusya, Güney Kore, Türkiye, Çin (F) Grubu (Nagoya): Brezilya, Hollanda, İtalya, Çek Cumhuriyeti, ABD, Almanya, Küba ve Tayland Türk Milli Takımı, 2. tur maçları için yarın havayolu ile Tokyo'ya hareket edecek. 5 Kasım Cuma günü takımlar antrenman yapacak. Ardından 6 Kasım Cumartesi günü 2. tur ilk maçları yapılacak.