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Spor

Sultanlar'ın rakipleri belli oldu

Gruplarında birinci sırada yer alacak takımlar, Dünya Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde edecek

27 Ekim 2016 15:16

Voleybolda, 2018 Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde 2. tur kuraları çekildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül-21 Ekim 2018 tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek şampiyona öncesi elemelerde 2. tur grupları belli oldu.

Türkiye, 30 Mayıs-4 Haziran 2017 tarihlerinde oynanacak 2. turda, Bulgaristan, İsviçre, Karadağ, Kosova ve Romanya ile C Grubu'nda yer aldı.

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde yapılacak C Grubu maçları, tek maç üzerinden lig usulü oynanacak ve grubu ilk sırada bitiren ekip, finallere direkt katılma hakkı kazanacak.

Grup ikincisi ise 3. turda mücadele edecek. Gruplarını 2. sırada bitiren takımlar, 3. turda, tek maç üzerinden lig usulü karşılaşacak. Üçüncü turun bir ve ikincisi, finaller için son iki bileti hak etmiş olacak.

Kura çekimi sonunda 2. turda gruplar şu şekilde oluştu: 

A Grubu: Hırvatistan (ev sahibi), Rusya, Macaristan, Yunanistan, Avusturya, Gürcistan

B Grubu: Polonya (ev sahibi), Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Kıbrıs Rum Kesimi, İzlanda

C Grubu: Bulgaristan (ev sahibi), Türkiye, Romanya, İsviçre, Karadağ, Kosova

D Grubu: Belçika (ev sahibi), İtalya, Belarus, İspanya, Letonya, Bosna Hersek

E Grubu: Azerbaycan (ev sahibi), Hollanda, İsrail, Ukrayna, Danimarka, Norveç

F Grubu: Portekiz (ev sahibi), Almanya, Fransa, Finlandiya, Slovenya, Estonya.

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