-Sultanların rakibi Sırbistan ROMA (A.A) - 29.09.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye'nin rakibi, ev sahibi ülkelerden Sırbistan oldu. Şampiyonada (B) Grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ve play-off turunda İspanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen (A) Milli Takım, çeyrek finalde ise son dünya şampiyonu Rusya ile karşılaştı. Voleybolda dünyanın isim yapmış ülkeleri arasında yer alan Rusya karşısında, çok zorlu geçeceği tahmin edilen bu maçı set kaybetmeden 3-0 kazanarak tüm Türkiye'yi sevince boğan ve yarı finale yükselen milliler, yarı finalde Sırbistan ile eşleşti. Bu akşam yapılan çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşan Sırbistan, maçı 25-14, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 kazanarak ''Filenin Sultanları''nın bu turdaki rakibi oldu. Türkiye, 2009 yılında Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nın 2'nci turunda da Sırbistan ile karşılaşmış ve maçtan 3-1 galip ayrılan taraf olmuştu. Türkiye'nin 5'inci sırada bitirdiği şampiyonayı, Sırbistan ise 7'nci sırada tamamlamıştı. Türkiye ile Sırbistan, geçen yıl Japonya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda da karşı karşıya geldi. Yarı finaller öncesi (E) Grubu'nda Sırbistan'ı 3-0'lık skorla deviren Türk Milli Takımı, şampiyonayı 6'ncı sırada tamamlarken, Sırbistan 8'inci olmuştu. Günün bir diğer çeyrek final müsabakasında ise Almanya, Çek Cumhuriyeti'ni 25-18, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Almanya, yarı finalde İtalya ile eşleşti.