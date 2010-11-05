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Spor

SULTANLARIN İKİNCİ TUR MÜCADELESİ BAŞLIYOR OSAKA (A.A)

05 Kasım 2010 13:13

-SULTANLARIN İKİNCİ TUR MÜCADELESİ BAŞLIYOR OSAKA (A.A)- 05.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası Japonya'da devam ediyor. Şampiyonada 2. tur maçları yarın başlarken, Türkiye (E) Grubu'ndaki ilk maçını TSİ 03.30'da Sırbistan ile yapacak. (A) Milli Takım, bu grupta ayrıca Japonya, Polonya ve Peru ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, 2. tura, ilk turdan taşıdığı 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 4 puanla 6. sıradan başlayacak ve 2. tur maçları sonunda ilk 6 takım arasındaki yerini koruyabilirse yarı finale yükselecek. 2. turda Türkiye'nin yer aldığı (E) Grubu'nun maç programı ve şu anki puan durumu şöyle: 6 Kasım Cumartesi ----------------- 03.30 Sırbistan-Türkiye 05.45 Peru-Rusya  08.00 Polonya-Güney Kore  11.00 Japonya-Çin 7 Kasım Pazar ------------- 03.30 Peru-Güney Kore 05.45 Sırbistan-Çin 08.00 Polonya-Rusya 11.00 Japonya-Türkiye 9 Kasım Salı ------------ 04.00 Sırbistan-Rusya 06.30 Peru-Türkiye 08.45 Polonya-Çin 11.45 Japonya-Güney Kore 10 Kasım Çarşamba ----------------- 04.00 Peru-Çin  06.30 Sırbistan-Güney Kore 08.45 Polonya-Türkiye 11.45 Japonya-Rusya -(E) GRUBU PUAN DURUMU- TAKIMLAR         G   M   AS   VS   PUAN --------------------------------------- 1.Rusya          3   -    9    2    6 2.Japonya        3   -    9    4    6 3.Sırbistan      2   1    7    5    5 4.Güney Kore     2   1    7    5    5 5.Polonya        1   2    6    6    4 6.Türkiye        1   2    6    7    4 7.Çin            -   3    1    9    3 8.Peru           -   3    2    9    3

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